Liverpool'un 12. harikası M.City
İNGILTERE Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında geçen senenin şampiyonu Manchester City'yi 3-1
geçerek önemli bir sınavı atlattı. Anfield Stadı'nda oynanan 12. hafta mücadelesine hızlı başlayan Liverpool, 6. dakikada Fabinho, 13'te Salah ve 51'de Mane ile ardı ardına bulduğu gollerle
3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Konuk takım 78'de Bernardo Silva ile cevap verse de Kırmızılar, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlup Liverpool, en yakın rakipleri Leicester City ve Chelsea'nin 8, son şampiyon Manchester City'nin 9 puan
önünde liderliğini sürdürdü.
Kanarya filede durdurulamıyor
AXA Sigorta Voleybol Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 3-1 yenerek 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti. Fenerbahçe'de Ter Maat 21, Hidalgo da 16 sayı ile oynadı.
Ev sahibinde ise Martins 18 sayı üretti. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne: 3-0, İstanbul BBSK-Arhavi Voleybol: 3-2, Sorgun Bld-İnegöl Bld: 3-0, Arkas- Galatasaray HDİ Sigorta: 2-3.
İngiliz efsanesi Gary Lineker, Çağlar Söyüncü hayranı çıktı
PREMİER Lig'de oynadığı her maçta yıldızı daha da parlayan Çağlar Söyüncü'nün en büyük hayranlarından biri de İngiliz efsanesi Gary Lineker...
Şimdi yorumculuk yapan unutulmaz golcü sosyal medya hesabından Çağlar ile fotoğrafını paylaştı ve "Bakın, Heathrow'da sabaha karşı 05.30'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü"
diye yazdı. Ünlü futbol adamının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Lineker'in twitterda 7.5, instagramda ise 1 milyon takipçisi var.