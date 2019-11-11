BUGÜN NELER OLDU

İNGILTERE Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında geçen senenin şampiyonugeçerek önemli bir sınavı atlattı. Anfield Stadı'nda oynanan 12. hafta mücadelesine hızlı başlayan Liverpool,3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Konuk takım 78'de Bernardo Silva ile cevap verse de Kırmızılar, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla 34 puana ulaşan namağlupönünde liderliğini sürdürdü.AXA Sigorta Voleybol Erkekler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda 3-1 yenerek 5. maçında 4. galibiyetini aldı ve puanını 12'ye yükseltti.Ev sahibinde ise Martins 18 sayı üretti. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Ziraat Bankası-Tokat Belediye Plevne: 3-0, İstanbul BBSK-Arhavi Voleybol: 3-2, Sorgun Bld-İnegöl Bld: 3-0, Arkas- Galatasaray HDİ Sigorta: 2-3.PREMİER Lig'de oynadığı her maçta yıldızı daha da parlayan Çağlar Söyüncü'nün en büyük hayranlarından biri deŞimdi yorumculuk yapan unutulmaz golcü sosyal medya hesabından Çağlar ile fotoğrafını paylaştı vediye yazdı. Ünlü futbol adamının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Lineker'in twitterda 7.5, instagramda ise 1 milyon takipçisi var.