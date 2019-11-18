Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı, Verstappen kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde talihsiz bir kaza yaşandı. Ferrari'nin iki pilotu Vettel ve Leclerc, 66. turda birbirleriyle çarpışarak yarış dışında kaldı. Arkadan gelen Vettel, Leclerc'i geçmeye çalışırken takım arkadaşları arasında bir anlaşmazlık yaşandı veİkili yarışı tamamlayamazken,Toro Rosso pilotu Gasly ise ikinci oldu ve ilk kez podyuma çıkma heyecanını yaşadı.