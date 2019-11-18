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pilotları birbirleriyle çarpıştı, Verstappen kazandı

Giriş Tarihi: 18.11.2019
Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı, Verstappen kazandı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinde talihsiz bir kaza yaşandı. Ferrari'nin iki pilotu Vettel ve Leclerc, 66. turda birbirleriyle çarpışarak yarış dışında kaldı. Arkadan gelen Vettel, Leclerc'i geçmeye çalışırken takım arkadaşları arasında bir anlaşmazlık yaşandı ve Vettel'in aracı, Leclerc'in kullandığı aracın sağ ön tekerleğine vurdu. İkili yarışı tamamlayamazken, Red Bull pilotu Max Verstappen, birincilik ipini göğüsledi. Toro Rosso pilotu Gasly ise ikinci oldu ve ilk kez podyuma çıkma heyecanını yaşadı.
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Ferrari pilotları birbirleriyle çarpıştı, Verstappen kazandı
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