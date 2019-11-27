3. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde bir konuşma yapan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoyatırım Destek Programı'nı yeniden düzenlediklerini söyledi. Bakan Varank, "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz. Bugün itibariyle çağrıya çıktık. Bu program sürekli açık olacak. Yani girişimcilerimiz ihtiyaç duymaları halinde derhal başvurarak bu imkândan yararlanabilir" dedi.

Yakın zamanda Bölgesel Girişim Sermayesi uygulamasını başlatacaklarını da duyuran Varank, büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri ve yeni bölgesel girişimleri bu fonla destekleyeceklerini söyledi. Bakan Varank, bu modelin bölgesel düzeyde uygulanmasıyla yalnızca start-up'ları değil, Anadolu'da faaliyet gösteren ve ihracat kabiliyeti geliştirebilecek firmaları da teşvik edeceklerini ifade etti.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ise girişimciliğin günümüzün en popüler kavramlarından biri olduğunu söyledi. Girişimciliğin gençler için de önemli bir kariyer fırsatı olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda birçoğunun 20-30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, arkalarında da bir veya birkaç girişimcinin fikirlerinden, azminden, cesaretinden, inancından başka bir şey olmadığını görüyoruz. Cari açık, istihdam ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için, ülkemizde de girişimciliğin geliştirilmesi büyük önem arz ediyor" dedi. Bakan Kasapoğlu ve Varank ödül törenine de katıldılar.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayan Zirve'de girişimcilik kavramının bugünlerde birçok ekonomistin, politikacının, akademisyenin ve işadamının dilinden düşmeyen kavramlardan biri olduğuna dikkat çekti. Yasemin Gebeş, "Girişimciliğin ortak paydası 'Değer Yaratmak'tır. Günümüzde girişimciler finansal kaynak sağlayarak, tüm sorumluluğu yüklenerek ekonomik, sosyal ve belki de toplumsal bir değer üretme peşinde" dedi.

Gebeş, girişimcilerin ortak noktalarının da yenilikçilik, başarı odaklılık, lider ruhlu, zamanın çok ötesinde ve stratejik düşünen, inisiyatif alan, kararlarına ve projelerine bağlı kişilikler olduğunu söyledi.

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Özdil ise milli teknoloji hamlesinin desteklenmesi için başlayan İVME Finansman Paketi'ne dikkat çekerek, "İVME Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi kapsamında şu ana dek 4 bini aşkın müşterimize 7.5 milyar TL değerinde kredi kullandırarak, önemli bir başarıya imza attık" dedi.



Halkbank YKB. Sn. R. Süleyman Özdil, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Türk Telekom CEO'su Sn. Ümit Önal, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Sn. Yasemin Gebeş

Bankacılık sisteminin ve Halkbank'ın girişimcileri desteklemek için pek çok ürün ve hizmeti bulunduğunu belirten Özdil, dünyaya açılan Türk şirketlerinin çoğalması için katkıda bulunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Girişimlerin ve yenilikçi iş alanlarının, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolda kilidi açan çok önemli bir anahtar olacağını vurgulayan Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Türk Telekom'un girişimcilere verdiği destekleri büyüttüğünü söyledi. Önal, "Girişimcilerle yaptığımız iş birlikleri sayesinde girişimcilik ekosistemi gelişiyor. Teknoloji alanında inovatif iş fikirleri olan girişimleri destekleyerek, hem ülkemiz hem sektörümüz için ekonomik fayda yaratmayı sürdürüyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Bir Girişimi Nasıl Büyütür ve Satacak Hale Getirirsiniz?" panelinde Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp görüşlerini paylaştı. Panel Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Teknoloji Yazarı Timur Sırt'ın hazırladığı "Kısa Girişim Film ve Bir Start-up Öyküsü" adlı sunumunun ardından başarıya ulaşan start-up'ların yer aldığı "Kapıyı Aralayanların Yolculuğu" panelini Aslı Kurul Türkmen yönetti. Panelde Picus Security Kurucu Ortağı Volkan Ertürk, Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar, Foriba Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Bahar, 11 Sight Ülke Müdürü ve Ortağı Ercan Gümüş, Appsilon Diamond Works Kurucu Ortağı Buğra Kuloğlu ve Faladdin Kurucusu Sertaç Taşdelen başarılarının sırrını anlattı.

Uipath ile başarının öyküsünü anlatan Tansu Yeğen'in ardından genç girişimcilere tavsiyelerin verildiği "Tecrübe Konuşuyor" panelinde Para Dergisi Yazarı Volkan Akı moderatörlüğünde Albila - Melek Yatırımcı Akın Kozanoğlu, Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Platformu Kurucusu Mehmet Buldurgan, Acadebi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Göver, Teknoloji Yatırımcısı Hande Enes yer aldı.

"Start-up'ların Yolunu Açmak" başlıklı panelde ise Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Güzhan Gülay, Revo Capital Kurucu Ortağı Berkin Toktaş, Kerietsu Forum Genel Müdürü Duygu Eren, SabancıDX Genel Müdürü Burak Aydın, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp start-up'ların nasıl teşvik edileceği hakkında görüşlerini anlattı. Paneli Teknoloji Yazarı Timur Sırt yönetti.

Son oturumda ise "Kamu, Devlet Finansman ve Uygulama Destekleri Nasıl Çalışıyor?" sorusuna yanıt arandı. Para Dergisi Yazarı Ürün Dirier moderatörlüğünde gerçekleşen panelde KOSGEB Daire Başkanı Ertuğrul Çetinkaya, Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erhan Çetinkaya konuyla ilgili bilgi verdi.