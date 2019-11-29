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'de son durak

2019 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun 21. yarışıyla sona erecek.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:48
Formula 1'de son durak Abu Dabi

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak mücadelenin sıralama turu, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 1 Aralık Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Büyük Britanyalı 34 yaşındaki Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'sinde kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan etmişti.

Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 260

4. Charles Leclerc (Monako): 249

5. Sebastian Vettel (Almanya): 230

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 701 puan

2. Ferrari: 479

3. Red Bull: 391

4. McLaren: 140

5. Renault: 91

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Formula 1'de son durak Abu Dabi
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