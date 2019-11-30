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Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın

'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak sezonun son yarışına Mercedes pilotu Hamilton ilk sıradan başlayacak.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 30.11.2019 17:51
Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

ABD'de düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin altıncı şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.779 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.973 ile ikinci, Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.35.139 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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Abu Dabi'de pole pozisyonu Hamilton'ın
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