BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufukaçıklamasında bulundu. Sarıca'nın sözleşmesi ay sonunda sona erecekti.FIBA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Türk Telekom, sahasında Fransa ekibi Strasbourg'a 83-75 yenildi ve 2. mağlubiyetini aldı. Diğer sonuçlar: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Castors BraineÇukurova Basketbol: 90-59. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Galatasaray- Artego: 85-76, Ormanspor- Kayseri Basketbol: 69-62.NBA'DE Texas derbisinde San Antonio Spurs, Houston Rockets'i iki uzatma sonunda 135-133 yenerken, Rockets'ın 15 sayıyla üstün olduğu maçın normal süresinin bitimine 7 dakika kala enteresan bir olay yaşandı. Rockets'in yıldızı James Harden'ın smaçladığı top çemberden geçtikten sonra filenin etkisiyle tekrar çemberin üzerine geldi. Ne olduğunu farketmeyen hakemler oyunu devam ettirdi.Houston ekibi büyük tartışma yaratan bu pozisyona itiraz etti. Kararı NBA yönetimi verecek.TÜRK Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında karşılaştığı İspanya ekibi Ibsa Palmas'ı 3-0 yenerek 8'li final turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimiz setleri 25-22, 25-19, 25-15 kazandı.FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı VitrAItambe Minas: 3-0. CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank-Greenyard: 2-3, Kadınlar CEV Challenge Kupası: Slavia EU-Beylikdüzü V.İhtisas: 3-0.