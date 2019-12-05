Türkoğlu: 2022'ye kadar UFUK SARICA ile devam
TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın geleceğiyle ilgili konuştu. Türkoğlu, "A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz"
açıklamasında bulundu. Sarıca'nın sözleşmesi ay sonunda sona erecekti.
Türk Telekom, evinde teslim
FIBA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Türk Telekom, sahasında Fransa ekibi Strasbourg'a 83-75 yenildi ve 2. mağlubiyetini aldı. Diğer sonuçlar: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi: Castors BraineÇukurova Basketbol: 90-59. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Galatasaray- Artego: 85-76, Ormanspor- Kayseri Basketbol: 69-62.
James Harden smacı vurdu, hakemler sayı 'geçersiz' dedi
NBA'DE Texas derbisinde San Antonio Spurs, Houston Rockets'i iki uzatma sonunda 135-133 yenerken, Rockets'ın 15 sayıyla üstün olduğu maçın normal süresinin bitimine 7 dakika kala enteresan bir olay yaşandı. Rockets'in yıldızı James Harden'ın smaçladığı top çemberden geçtikten sonra filenin etkisiyle tekrar çemberin üzerine geldi. Ne olduğunu farketmeyen hakemler oyunu devam ettirdi. Rockets oyuncuları ve teknik ekibinin ısrarına karşın pozisyon tekrar izlenmeyince maç devam etti.
Houston ekibi büyük tartışma yaratan bu pozisyona itiraz etti. Kararı NBA yönetimi verecek.
THY, 8'li finaller turuna uçtu
TÜRK Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında karşılaştığı İspanya ekibi Ibsa Palmas'ı 3-0 yenerek 8'li final turuna yükselmeyi başardı. Temsilcimiz setleri 25-22, 25-19, 25-15 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle:
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı VitrAItambe Minas: 3-0. CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank-Greenyard: 2-3, Kadınlar CEV Challenge Kupası: Slavia EU-Beylikdüzü V.İhtisas: 3-0.