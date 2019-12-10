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’ya şoku

ve futbolda ’na katılamayacak. EURO 2020 ise hâlâ açık

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Rusya’ya WADA şoku
İngiliz Anti Doping Ajansı'nın, kurallara uymadıkları ve sonuçlarda manipülasyon yaptıkları iddiasıyla Rusya'yı, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'na (WADA) şikâyet etmesiyle başlayan gerilim dün dünyayı şok eden bir kararla sonuçlandı.
WADA'nın dünkü yönetim kurulu toplantısının ardından medya karşısına çıkan WADA Sözcüsü James Fitzgerald, Rusya'nın global çaptaki spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı. Buna göre Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile futbolda 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak, hem evsahibi ülkelerden biri olduğu hem de WADA'nın listesinde bulunmadığı için EURO 2020'ye ise katılabilecek.
Karar Rusya'da büyük tepki ile karşılandı ve "Batı'nın yeni bir oyunu" olarak yorumlandı.

BAYRAK VE MARŞ YOK
Rus sporcular (168 kişi) Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda bağımsız olarak yarışmış ve açılış seremonisinde ülke bayrakları yerine olimpiyat ambleminin olduğu flama taşımış, madalya törenlerinde milli marşları çalınmamıştı. Tokyo'da da bu senaryo gerçekleşecek.
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Rusya’ya WADA şoku
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