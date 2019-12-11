Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Putin: Olimpiyat kanununa aykırı

Putin: Olimpiyat kanununa aykırı

'nın gündeme damga vuran ceza kararı, 'da büyük tepki yarattı. Rusya Devlet Başkanı, uluslararası müsabakalardan men cezasına itiraz edeceklerini açıkladı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Putin: Olimpiyat kanununa aykırı
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), tarafından Rusya'ya 4 sene boyunca tüm uluslararası müsabakalardan men cezası gelmesinin ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevrilmişti. Putin, Fransa ziyareti sırasında kararı eleştirirken, "Ortada bir ihtilaf yoksa ülkeler kendi milli bayraklarıyla yarışırlar. Bu Olimpiyat kanununda böyledir. WADA kararı olimpiyat kanununa aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz" dedi. Rusya 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak kararın iptalini isteyecek. Öte yandan Rus sporcuların bağımsız olarak olimpiyat bayrağı altında turnuvalara katılıp katılmayacağı da henüz netleşmedi. İtalyan basınına göre; Olimpiyat Komitesi daha önceki turnuvalarda Rus sporcuların bağımsız katılsalar da milli marşlarını okumaları nedeniyle bu konuda kararını daha sonra verecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Putin: Olimpiyat kanununa aykırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN