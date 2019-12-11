Putin: Olimpiyat kanununa aykırı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), tarafından Rusya'ya 4 sene boyunca tüm uluslararası müsabakalardan men cezası gelmesinin ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevrilmişti. Putin, Fransa ziyareti sırasında kararı eleştirirken,dedi. Rusya 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak kararın iptalini isteyecek. Öte yandan Rus sporcuların bağımsız olarak olimpiyat bayrağı altında turnuvalara katılıp katılmayacağı da henüz netleşmedi. İtalyan basınına göre; Olimpiyat Komitesi daha önceki turnuvalardabu konuda kararını daha sonra verecek.