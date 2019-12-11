Putin: Olimpiyat kanununa aykırı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), tarafından Rusya'ya 4 sene boyunca tüm uluslararası müsabakalardan men cezası gelmesinin ardından gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevrilmişti. Putin, Fransa ziyareti sırasında kararı eleştirirken, "Ortada bir ihtilaf yoksa ülkeler kendi milli bayraklarıyla yarışırlar. Bu Olimpiyat kanununda böyledir. WADA kararı olimpiyat kanununa aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz"
dedi. Rusya 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak kararın iptalini isteyecek. Öte yandan Rus sporcuların bağımsız olarak olimpiyat bayrağı altında turnuvalara katılıp katılmayacağı da henüz netleşmedi. İtalyan basınına göre; Olimpiyat Komitesi daha önceki turnuvalarda Rus sporcuların bağımsız katılsalar da milli marşlarını okumaları nedeniyle
bu konuda kararını daha sonra verecek.