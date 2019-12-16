Hırvatistan'daki buz hokeyi maçında İstiklal Marşı'na çirkin saldırı

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde, İstiklal Marşı skandalı yaşandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Buz Hokeyi Takımı'nın Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından yapılan seremonide, İstiklal Marşı yarıda kesildi ve müzik çalındı.

Yarıda kesilmesinin ardından milli sporcular İstiklal Marşı'nı kendileri okuyarak tamamladı.

ALBAYRAK : "BU TERBİYESİZLİĞİ KINIYORUM"

Yaşanan olayın ardından Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, açıklamada bulundu.

Bu tür bir teknik aksaklığın ilk defa olmadığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"A Milli Takımı'mızın 4-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası yapılan seremonide, İstiklal Marşı'mızın ortasında müzik çaldı ve marşımızı sporcularımız tamamladı. Bu manidar teknik aksaklıkların ilk olmadığının altını çizmek istiyorum. Daha önce de temsilcimiz Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübünün İsrail temsilcisi HC Bat Yam karşısında elde ettiği galibiyet sonrasında aynı problemi yaşamıştık. İstiklal Marşı'mıza, sporcularımıza ve ülkemize yapılan bu terbiyesizliği kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, gücümüz yenmeye, sesimiz marşımızı dinletmeye yeter."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN İSTİKLAL MARŞI'NIN YARIDA KESİLMESİNE TEPKİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.