Milli Marşımızı herkese dinlettik

BUZ Hokeyi Milli Takımımız, Hırvatistan'da yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Eleme Grubu müsabakalarında Bulgaristan'ı 4-1 yenmiş, maçtan sonra ise İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada marşımız yarıda kesilerek büyük skandal yaşanmıştı. İstiklal Marşı'nın kesilmesi sonrası coşkuyla ve yüksek sesle marşımızı tamamlayan Milli Takım dün yurda döndü.
Teknik direktör Deniz İnce, "Şimdiye kadar hiçbir ülkede hiçbir ülkenin marşının kesildiğini görmedim. Çok üzücü oldu ama önemli değil, biz avazımız çıktığı kadar bağırarak herkese İstiklal Marşımızı dinlettik"
şeklinde konuştu.