BUGÜN NELER OLDU

RENNES'DEN Eduardo Camavinga için Real Madrid kesenin ağzını açtı. 17 yaşındaki Kongo doğumlu oyuncu için İspanyol ekibi nabız yoklarken Rennes ise tam 100 milyon Euro istedi. Fransa U21 takımında da forma giyen Camavinga, bu sezon 21 maçta 1 gol atıp 1 kez de asist yaptı. 3 yıl daha sözleşmesi olan genç oyuncu için İspanyol ekibinin 100 milyon Euro'yu ödemesi bekleniyor.ARSENAL'İN Türk yıldızı Mesut Özil'in, Uygur Türkleri ile ilgili yaptığı açıklama için destek mesajlarının ardı arkası kesilmiyor. Özil, Batı medyasında 'Doğu Türkistan' haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Özil'e arka çıktı ve şu ifadeleri kullandı: "Çin Komünist Partisi'nin propaganda kuruluşları Mesut Özil'i ve Arsenal'i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz."LIVERPOOL'UN Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, ülkesine dev bir katkıda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu daha önce de sosyal sorumluluk projelerine katılıp, çocukların tedavilerine yönelik maddi yardımlarda bulunmuştu. Salah, bu kez Kahire Üniversitesi bünyesinde yer alan Mısır Ulusal Kanser Enstitüsü'ne 3 milyon dolar (17 milyon 600 bin TL) yardımda bulundu.Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 14. haftasında deplasmanda Panathinaikos'a 81-78 mağlup oldu ve 7'si dış sahada olmak üzere 9. yenilgisini aldı. Seyircisiz oynanan mücadele çekişmeli başladı. İlk çeyreği 22-21 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci periyotta iyi oyunuyla üstünlüğü eline aldı ve devreye 46-42 önde gitti. Daha sonra Yunan temsilcisi toparlanarak 3. çeyreği 65-57, 4. periyodu ise 81-78 üstün tamamlayarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip 9. yenilgisini, Panathinaikos ise 9. galibiyetini yaşadı. Maçın en skoreri 22 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik değerleriyle Panathinaikos'tan Fredette oldu. F.Bahçe adına ise Sloukas 15 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle öne çıktı.VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'u 3-2 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi, ilk seti 34-32, ikinci seti de 25-21 önde kapattı. Sonrasında toparlanan VakıfBank, 25-19 ve 26-24'lük üstünlükle maçı tiebreak'e taşıdı. Son sette rakibine 15-10'luk üstünlük kuran VakıfBank, salondan 3-2 galip ayrıldı. Galatasaray Doğa Sigorta Kadın Voleybol Takımı ise CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi ve kupaya veda etti.