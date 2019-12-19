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ve zirveyi esir aldı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet zirveyi esir aldı
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk olduğu Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti. Lodz Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Eczacıbaşı, 25-17, 25-16 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, Budowlani ise 2. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Opet de A Grubu 3. maçında deplasmanda Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti. 25-10, 25-16, 25-14'lük setlerle kazanan Kanarya, grupta ikinci galibiyetini aldı ve 2. sıradaki yerini korudu.
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Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet zirveyi esir aldı
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