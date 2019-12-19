Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet zirveyi esir aldı

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Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk olduğu Polonya temsilcisi Budowlani'yi 3-0 mağlup etti. Lodz Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götürenBu sonuçla grubunda 3'te 3 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, Budowlani ise 2. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Opet de A Grubu 3. maçında deplasmanda Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 mağlup etti.