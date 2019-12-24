Haber turu

SCHALKE'DE

DEDEKTÖRLE

E-SPOR'DA

TEAM

CLOSER'IN

BUGÜN NELER OLDU

FIFA, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hong Kong- Bahreyn karşılaşmasında ırkçılık yaptığı gerekçesiyle, Bahreynli futbolcu Sayed Baqer'e 10 maç ceza verdi. Baqer, 14 Kasım'da Hong Kong'da oynanan mücadelede soyunma odasına giderken ev sahibi ülkenin taraftarlarına doğru "çekik göz" hareketi yapmıştı.SCHALKE forması giyen Ozan Kabak, taraftarların en sevdiği oyuncuların başında geliyor. 19 yaşındaki stoper, ortaya koyduğu performans ile de Alman taraftarların en çok gelecek gördüğü isim olurken kulübün yaptığı ankette bir numara çıktı. Schalke'nin resmi sitesinde taraftarın katılımı ile yapılan ankette Kasım ayının en değerli futbolcusu Ozan Kabak oldu. Genç oyuncu plaket ile ödüllendirildi.İTALYA Süper Kupası'nı kazanan Lazio, kupayı müzesine zor götürdü. Suudi Arabistan'dan İtalya'ya dönüşte Suudi güvenliği kupayı x-ray'e sokmak istedi. Oyuncular bunu kabul etmeyince son çare olarak dedektörle kupa arandı ve uçağa ancak bu şekilde götürülebildi.4. kez düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası yine nefesleri kesti. FDR Oyun Merkezi'ndeki finalde Team Pi'yi yenen Team Closer şampiyon oldu. Türkiye E-Spor Federasyonu'nun ilk resmi E-Spor kupası olan organizasyonu kazanan Team Closer, rakibi Team Pi'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.