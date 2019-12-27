İsabelle Haak: Her gün yeni bir şey öğreniyorum

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank yeni sezona kadrosunda önemli değişikliklerle girerken, en dikkat çekici transferlerinden biri 1999 doğumlu İsveçli pasör çaprazı İsabella Haak idi. Genç oyuncu da tıpkı takımı gibi sezona durgun başladıktan sonra açılırken, VakıfBank günlerini SABAH'a anlattı.

Şampiyonlar Kupası'nda kaybettiğiniz Eczacıbaşı maçı ile ligde set vermeden kazandığınız maç arasında ne fark vardı:

Şampiyonlar Kupası sezon başındaydı ve yeni bir takım olarak yeterince beraber çalışma fırsatı bulamamıştık. Ama son maça kadar birbirimizi tanıma ve beraber çalışma konusunda oldukça vaktimiz oldu ve bu sayede oyunumuzu geliştirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle Kulüpler Dünya Şampiyonası oyunumuzu geliştirmek açısından bize büyük katkı sağladı.

VakıfBank'a gelirken beklentilerin neydi? Geçen zamandaki tecrüben seni memnun etti mi?

VakıfBank'ta oynamaya başlamaktan daha fazla memnun kalamazdım sanırım. Burası harika bir kulüp ve size ne söylesem hep güzel şeyler olacak. Açıkçası daha önce oyunumda bu kadar hızlı gelişim yaşamamıştım. Kendimi tamamen yeni bir oyuncu gibi hissediyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum ve harika takım arkadaşlarına sahip olduğum çok şanslıyım.

VakıfBank yeniden yapılanma sürecine girdi. Sen de bu yapının en önemli parçalarından birisin. Ne düşünüyorsun?

Kadro anlamında yenilenen bütün takımlarda olduğu gibi biz de sezona zor bir başlangıç yaptık. Ama görebileceğiniz gibi her gün çok çalışıyoruz ve daha fazla gelişiyoruz. Sezonun kalanında da çok daha iyi olacağımıza inanıyorum.

Boğaz ve yemekler harika

Guidetti ile çalışmadan önce maç günü de idman yapmış mıydın hiç?

Eski kulüplerimde de maç günlerinde idman yapıyorduk. Bu yüzden benim için değişik bir deneyim olmadı açıkçası. Ama Guidetti'yle çalıştığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü Guidetti gelişme potansiyelimizi gördüğü zaman bizlere yeni şeyler öğretmek için çok istekli. Ve bu sayede zaten çok kısa zamanda oyunumun iyi yönde geliştiğini görebiliyorum.

Imoco Volley maçında 14-10'dan sonra ne oldu? O son sayı niye gelmedi?

Imoco karşısında harika bir voleybol oynadığımızı düşüyorum. Ama maalesef istediğimiz gibi bitmedi. Takım olarak her maçtan yeni bir şey öğreniyoruz ve diğer maçta daha kararlı bir şekilde sahada oluyoruz. Kaliningrad maçında da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum.

İstanbul'u nasıl buldun?

İstanbul diğer yaşadığım şehirlere göre çok büyük ve çok güzel. Çok vaktim olmadığı için henüz keşfetmediğim çok yer olduğunu biliyorum. Bu yüzden burayı keşfetmek için çok heyecanlıyım. Özellikle boğaz kenarında yürümek ve yemek yemek favorilerim arasında.

KISA KISA...

Giyim tarzın nedir?

Çoğunlukla voleybol kıyafetlerimi giydiğim için giyim tarzım oldukça basit bence. Üzerine çok fazla düşünmüyorum. Ama özel bir gün veya bir sebep olduğunda tabii ki ona göre tarzımı belirliyorum.

Favori renklerin?

Favori rengim mavi.

En beğendiğin film?

Favori bir filmim yok ama romantik filmleri severim.

Müzik tarzın, favori grubun, şarkın?

Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Birkaç kez gitar çalmaya çalıştım ama pek istediğim gibi gitmedi. En sevdiğim sanatçı ise James Arthur. Çoğunlukla pop dinliyorum.