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'ya kaybetti | MAÇ SONUCU Almanya 3 - 1

A Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ilk maçında karşılaştığı ’ya 3-1 mağlup oldu. ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek...

İHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 7.1.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:18
Filenin Sultanları Almanya'ya kaybetti | MAÇ SONUCU Almanya 3 - 1 Türkiye

Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, Apeldoorn kentinde gruptaki 2. maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)

Almanya: Geerties, Weitzel, Lippmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Poll, Möllers, Vanjak)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Cansu Özbay, Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)

Setler: 25-15, 21-25, 25-21, 25-21

Süre: 105 dakika (24, 30, 23, 28)

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Filenin Sultanları Almanya'ya kaybetti | MAÇ SONUCU Almanya 3 - 1 Türkiye
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