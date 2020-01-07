Filenin Sultanları Almanya'ya kaybetti | MAÇ SONUCU Almanya 3 - 1 Türkiye

Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
Milliler, Apeldoorn kentinde gruptaki 2. maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.
Salon: Omnisport
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Fabrice Collados (Fransa)
Almanya: Geerties, Weitzel, Lippmann, Orthmann, Schoelzel, Hanke (Pogany, Poll, Möllers, Vanjak)
Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Hande Baladin, Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Cansu Özbay, Meryem Boz, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan)
Setler: 25-15, 21-25, 25-21, 25-21
Süre: 105 dakika (24, 30, 23, 28)