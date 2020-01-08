Almanya’ya diş geçiremedik BUGÜN RAKIP HIRVATISTAN

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yamağlup oldu. Hollanda'da düzenlenen ve iki grup halindeki eşleşmelerde ilk maçında Almanya ile karşılaşan Filenin Sultanları ilk seti 25-15 kaybederken,Üçüncü sette Türkiye dirense de Almanya 25-21 kazanıp final setine moralli başladı. Son bölümde Hande Baladin ve Naz Aydemir ile ay-yıldızlılar maça tutundu ancak Almanya bir türlü farkın kapanmasına izin vermedi ve 25-21 ile seti, 3-1 ile de maçı kazandı.