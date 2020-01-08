Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Almanya’ya diş geçiremedik BUGÜN RAKIP HIRVATISTAN

’ya diş geçiremedik BUGÜN RAKIP HIRVATISTAN

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Almanya’ya diş geçiremedik BUGÜN RAKIP HIRVATISTAN
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Hollanda'da düzenlenen ve iki grup halindeki eşleşmelerde ilk maçında Almanya ile karşılaşan Filenin Sultanları ilk seti 25-15 kaybederken, ikinci sette toparlandı ve 25-21 ile beraberliği yakaladı. Üçüncü sette Türkiye dirense de Almanya 25-21 kazanıp final setine moralli başladı. Son bölümde Hande Baladin ve Naz Aydemir ile ay-yıldızlılar maça tutundu ancak Almanya bir türlü farkın kapanmasına izin vermedi ve 25-21 ile seti, 3-1 ile de maçı kazandı. Türkiye grubundaki ikinci maçında bugün TSİ 15.00'te Hırvatistan ile karşılaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’ya diş geçiremedik BUGÜN RAKIP HIRVATISTAN
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN