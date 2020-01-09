Tokyo yolunda ilk adımı attık

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi. Almanya mağlubiyetinin moral bozukluğu ile girdiğimiz maçta ilk sette tam 4 kere set sayısı şansını kullanamadık ve 28-26'lık sonuçla 1-0 geriye düştük. Ancak ikinci seti 25-12 alan Filenin Sultanları, 3. seti 25-20, son seti de 25-21 üstün tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.Milliler gruptaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak ve galip gelirse yarı finale adını yazdıracak.