Tokyo yolunda ilk adımı attık

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-1 yendi. Almanya mağlubiyetinin moral bozukluğu ile girdiğimiz maçta ilk sette tam 4 kere set sayısı şansını kullanamadık ve 28-26'lık sonuçla 1-0 geriye düştük. Ancak ikinci seti 25-12 alan Filenin Sultanları, 3. seti 25-20, son seti de 25-21 üstün tamamlayarak maçı 3-1 kazandı. Mücadelede Zehra Güneş 16 sayı, Hande Baladın da 15 sayı ile en skorer isimler oldu.
Milliler gruptaki son maçında yarın TSİ 18.30'da Belçika ile karşılaşacak ve galip gelirse yarı finale adını yazdıracak.