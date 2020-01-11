Sultanlar olimpiyat yolunu yarıladı

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belçika'yı 3-2 yendi ve Almanya'nın ardından ikinci olarak yarı finale yükseldi.Üçüncü sette iyi servis atan Belçika'da Herbots da devreye girince 22-25 ile durum 2-1 oldu. Dördüncü sette 22-20 öne geçmemize rağmen Janssens'in etkili servisleri ile üstünlüğü ele alan Belçika 25-20 ile eşitliği yakaladı: 2-2.Altın sete Meryem Boz'un sayıları ile başlayan Sultanlar, Kaptan Eda'nın da hücuma destek vermesiyle rahatladı vemaçtan 3-2 galip ayrıldı.Kaptan Eda Erdem maçın ardından şunları söyledi: "Gerçekten çok zordu. Belçika'yı tebrik ediyorum. Deli gibi mücadele ettiler. Çok iyi oyuncuları var. Biz maça çok iyi başladık; 2-0 öne geçtik, oyunu domine ettik ama sonra Belçika iyi defans yaptı, hücum etti. Altın sette kendimize geldik ve kazandık. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, İnandık, savaştık ve zoru başardık. "

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