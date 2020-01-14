Dünyayı salladık!

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 1. olarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'a Dünya basını da ilgi gösterdi. Finalde yendiğimiz Almanya'nın turnuvada etkileyici bir performans gösterdiğinin altını çizen Alman medyası, "Ancak finalde Türkler karşısında hiç şansımız yoktu"
diye yazdı. Polonya'da yayın yapan SPORT. PL, "Sürpriz! Polonya avcıları olimpiyatlarda oynayacak"
manşetini atarken, "Favori olan taraf, önceki tüm maçlarında yalnızca iki set kaybeden Almanya'ydı ancak Türkiye rahat kazandı"
yorumunu yaptı. İtalyan Volleymagazine ise başlığına başantrenör Guidetti'yi çıkararak, "Bir İtalyan daha sevindi, Guidetti. İlk toptan itibaren agresif oynayan Türkiye, hedefine ulaştı"
dedi. Brezilya'dan Toflyvolleyball ise "Türkiye ölüm grubuna düştü"
başlığıyla, "Türkiye ile B Grubu'nun beşinci ekibi de belli olmuş oldu. B Grubu'na Çin, ABD, Rusya, İtalya'nın ardından Türkiye de geldi"
ifadesini kullandı. Çin CGTN kanalı da haberini, "Tokyo'da Çin'i ölüm grubu bekliyor"
diye verdi ve "Hollanda'nın elenmiş olması Çin'in B Grubu'na gideceğini gösteriyor. Çin, ABD, Rusya ve İtalya, Türkiye'nin bulundukları gruptaki takımların güçlerine baktığımızda bu grubun ölüm grubu olduğunu söyleyebiliriz
" yorumunu yaptı.
SULTANLAR'A BANDOLU KARŞILAMA
ALMANYA'YI 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü. Havaalanında pasaport kontrolünden itibaren büyük ilgi gören millilerimiz, görevliler tarafından özel araçlarla taşındı. Milli voleybolcularımız kendilerini karşılamaya gelenlerin olduğu bölgeye 10. Yıl Marşı eşliğinde gitti.
Burada büyük bir coşkuyla karşılanan takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz"
ifadelerini kullandı.
CEVDET ÖZDEMİR
MERYEM MAVİNİN SIRRINI ANLATTI
ELEMELERDE toplam 85 sayı ile en skorer ismimiz olan ve özellikle yarı finalde Polonya karşısında ürettiği 36 sayı ile Twitter'ı da sallayan Meryem Boz'un performansı kadar maviye boyadığı saçları da büyük ilgi çekti. Milli oyuncu da saçlarının sırrını SABAH'a anlattı: "Saçlarım 7 yıldır mavi. Maviyi seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum." Maçlar sırasında gördükleri desteğe de teşekkür eden Meryem Boz, "Bizi hiç yalnız bırakmayan Türk taraftarı, bizi kendi ülkemizde gibi hissettirdiler ve her zaman arkamızda oldular" diye konuştu.
ÇOK AZ TAKIM BAŞARABİLİRDİ
A MİLLİ TAKIM Başantrenörü Guidetti dün Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla oyuncularını kutladı. Guidetti, "Sadece büyük oyunculardan kurulu büyük bir takım bunu başarabilirdi. Dünyadaki takımların ancak yüzde 5'inin yapabileceği bir şeydi bu. Geliyoruz Tokyo… Bizi destekleyen herkese teşekkürler" diye yazdı.