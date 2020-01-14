Dünyayı salladık!

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde 1. olarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'a Dünya basını da ilgi gösterdi. Finalde yendiğimiz Almanya'nın turnuvada etkileyici bir performans gösterdiğinin altını çizen Alman medyası,diye yazdı. Polonya'da yayın yapan SPORT. PL,manşetini atarken,yorumunu yaptı. İtalyan Volleymagazine ise başlığına başantrenör Guidetti'yi çıkararak,dedi. Brezilya'dan Toflyvolleyball isebaşlığıyla,ifadesini kullandı. Çin CGTN kanalı da haberini,diye verdi ve" yorumunu yaptı.ALMANYA'YI 3-0 yenerek Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yurda döndü. Havaalanında pasaport kontrolünden itibaren büyük ilgi gören millilerimiz, görevliler tarafından özel araçlarla taşındı.Burada büyük bir coşkuyla karşılanan takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar,ifadelerini kullandı.CEVDET ÖZDEMİRELEMELERDE toplam 85 sayı ile en skorer ismimiz olan ve özellikle yarı finalde Polonya karşısında ürettiği 36 sayı ile Twitter'ı da sallayan Meryem Boz'un performansı kadar maviye boyadığı saçları da büyük ilgi çekti. Milli oyuncu da saçlarının sırrını SABAH'a anlattı: "Saçlarım 7 yıldır mavi. Maviyi seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum." Maçlar sırasında gördükleri desteğe de teşekkür eden Meryem Boz, "Bizi hiç yalnız bırakmayan Türk taraftarı, bizi kendi ülkemizde gibi hissettirdiler ve her zaman arkamızda oldular" diye konuştu.A MİLLİ TAKIM Başantrenörü Guidetti dün Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla oyuncularını kutladı. Guidetti, "Sadece büyük oyunculardan kurulu büyük bir takım bunu başarabilirdi. Dünyadaki takımların ancak yüzde 5'inin yapabileceği bir şeydi bu. Geliyoruz Tokyo… Bizi destekleyen herkese teşekkürler" diye yazdı.

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