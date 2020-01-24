Rusya’da doping krizi mahkemeye taşınıyor

Uluslararası müsabakalardan men edilen Rusya'da yüksek atlama dünya şampiyonu Lasitskene, Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı'nın yanı sıra eski başkanlar hakkında da tazminat davası açacağını açıkladı.
Lasitskene, "Şu anda tek yapabileceğimiz çalışmak, beklemek ve umut etmek. Bunun sorumlusu ise şimdiki ve eski başkanlar. Onların eylemleri ahlaki, imaj ve maddi kayıplarımı sağladı.K ış sezonunun tamamen atlanması halinde bu milyonlarca dolarlık bir dava olacak''
dedi. Lasitskene olimpiyat bayrağı altında yarışmaya sıcak bakıyor.