Rusya’da doping krizi mahkemeye taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası müsabakalardan men edilen Rusya'da yüksek atlama dünya şampiyonu Lasitskene,Lasitskene, "Şu anda tek yapabileceğimiz çalışmak, beklemek ve umut etmek. Bunun sorumlusu ise şimdiki ve eski başkanlar. Onların eylemleri ahlaki, imaj ve maddi kayıplarımı sağladı.dedi. Lasitskene olimpiyat bayrağı altında yarışmaya sıcak bakıyor.