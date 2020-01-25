Avustralya Açık’ta favoriler bir bir turnuvaya veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta 3. turda adeta yaprak dökümü yaşandı. Avustralya Açık'tan sonra tenisi bırakacağını açıklayan8 numaralı seri başı Serena Williams da Çinli Qiang Wang'a 2-1 kaybetti ve ve bir kez daha 24 şampiyonluklaMargaret Court'u yakalama fırsatını kaçırdı. 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de 3. tur karşılaşmasında Yunan Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek elendi. Günün en büyük sürprizini ise son şampiyon ve dünya 4 numarasıTek erkeklerde de 6 numaralı seribaşı Yunan rakek Tsitsipas, Kanadalı Raonic'e 3-0, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut da Marin Cilic'e 3-2 mağlup olarak üçüncü turda elendi.