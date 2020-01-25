Avustralya Açık’ta favoriler bir bir turnuvaya veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta 3. turda adeta yaprak dökümü yaşandı. Avustralya Açık'tan sonra tenisi bırakacağını açıklayan eski dünya 1 numarası Caroline Wozniacki, Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'a 2-1 yenilerek kortlara veda etti.
8 numaralı seri başı Serena Williams da Çinli Qiang Wang'a 2-1 kaybetti ve ve bir kez daha 24 şampiyonlukla "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan kadın tenisçisi"
Margaret Court'u yakalama fırsatını kaçırdı. 10 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de 3. tur karşılaşmasında Yunan Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek elendi. Günün en büyük sürprizini ise son şampiyon ve dünya 4 numarası Naomi Osaka'yı 2-0 yenen 15 yaşındaki Coco Gauff yaptı.
Tek erkeklerde de 6 numaralı seribaşı Yunan rakek Tsitsipas, Kanadalı Raonic'e 3-0, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut da Marin Cilic'e 3-2 mağlup olarak üçüncü turda elendi.