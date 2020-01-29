Yarı finalde ezeli rekabet!

Avustralya Açık'ta yarı finalde Novak Djokovic ile Roger Federer eşleşti. 2 numaralı seri başı Novak Djokovic, 32 numaralı seri başı Milos Raonic'i 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek yarı final biletini aldı. Tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Roger Federer ise 7 kez maç puanı çevirdiği mücadelede ABD'li Tennys Sandgren'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
7 MAÇ PUANI ÇEVİRDİ
Dünya 100 numarası ABD'li Sandgren karşısında ilk seti 6-3 alan İsviçreli tenisçi, sonraki iki seti ise 6-2 kaybederek 2-1 geriye düştü. 4. seti 7-6 kazanırken son sette 6-3 ile rakibini yenen Federer maçı da 3-2 ile tamamladı.
38 yaşındaki Federer, Avustralya Açık kariyerinde toplam 15 kez yarı final oynadı.
Maça Kobe Bryant'ın baş harflerini taşıyan tişörtü ile çıkan Djokovic, gözyaşlarını efsane basketbolcu için döktü.
Dev maç yarın 11.00'de