Yarı finalde ezeli rekabet!

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya Açık'ta yarı finalde Novak Djokovic ile Roger Federer eşleşti. 2 numaralı seri başı Novak Djokovic, 32 numaralı seri başı Milos Raonic'i 6-4, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek yarı final biletini aldı. Tek erkeklerde 3 numaralı seri başı Roger Federer ise 7 kez maç puanı çevirdiği mücadelede ABD'li Tennys Sandgren'i 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Dünya 100 numarası ABD'li Sandgren karşısında ilk seti 6-3 alan İsviçreli tenisçi, sonraki iki seti ise 6-2 kaybederek 2-1 geriye düştü. 4. seti 7-6 kazanırken son sette 6-3 ile rakibini yenen Federer maçı da 3-2 ile tamamladı.38 yaşındaki Federer, Avustralya Açık kariyerinde toplam 15 kez yarı final oynadı.Maça Kobe Bryant'ın baş harflerini taşıyan tişörtü ile çıkan Djokovic, gözyaşlarını efsane basketbolcu için döktü.