Mizgin Ay 36 yıllık rekoru kırdı

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İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Mizgin Ay, iki Türkiye rekoru kırdı. Mizgin, 60 metrede 25 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi. Bu yılki ilk yarışında 7.37'lik en iyi derecesini 7.32'ye indiren milli atlet, 1995'te Aksel Gürcan tarafından 7.45 ile kırılan 23 yaş altı Türkiye rekorunu da aşağı çekti. Şampiyonanın ikinci gününde koşulan 200 metre rekor deneme yarışında da sahne alan Mizgin, 24.08'lik derecesiyle bu dalda 36 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.