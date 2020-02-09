Müjde üstüne müjde

SPORDA eski para ile 9.5 katrilyon Liralık yatırım ile eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimini gerçekleştirdik
OKUL MU spor mu ikilemi artık son buldu. Milli sporcularımız 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernize edilen Burhan Felek Tesisleri'nin açılışında çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yapılan yatırımlarla 2002'de ülke çapında 12 olan atletizm pistinin bugün itibarıyla 56'ya çıktığını vurgulayarak,
Burhan Felek Atletizm Stadı'nın ve çalışma salonlarının yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü yeni imkana da kavuştuğunu anlattı. Erdoğan, "Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir.
Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık.
Tesislerimiz için eski rakamla 9,5 katrilyon Lira yatırım yaptık"
dedi.
10 BİN POTA KOYACAĞIZ
"Yeni bir kampanya ile Türkiye geneline 10 bin pota yerleştiriyoruz" diyen Erdoğan, Shane Larkin'in TC vatandaşlığına geçmesiyle de 12 Dev Adam'ın güçlendiğini söyledi
Türkiye'nin Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir köşesinde uygun olan her yere, tam 10 bin pota yerleştiriyoruz.
Bu vesileyle basketbolseverlere bir de müjde vermek istiyorum. Üst üste 3 defa EuroLeague'in en değerli oyuncusu seçilen basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin, artık Ay-Yıldızlı formayla mücadele edecek.
Vatandaşlığımıza aldık, imzasını üç gün önce attım. Artık 12 Dev Adamımız inşallah sahaya çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır, Shane Larkin'in katılımıyla. Ülkemiz vatandaşlığı hayırlı olsun diyor, kendisine başarılar diliyorum"
şeklinde konuştu.
SEKİZ KULVARLI ATLETİZM PİSTİMİZ GENÇLERİ BEKLİYOR
Erdoğan, tesiste Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunduğunu açıklarken, tesisin 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, bin 800 metrekare kapalı alanlı atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahip olduğunu da söyledi.
MİLLİ SPORCULARA YÜZDE YÜZ BURS
T
okyo Olimpiyatları için beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular, anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor"
diye konuştu.
LİSANSLI SPORCU SAYISI 9.5 MİLYON
CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, Türkiye'de 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunduğunu belirterek, sadece okulların düzenlediği spor faaliyetlerine katılan gençlerin sayısının da yaklaşık 2,5 milyona ulaştığını dile getirdi.
Bu yıl uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısındaki büyük artışın yüzleri ağarttığını aktaran Erdoğan, bu başarıların tesadüfi olmadığını, çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisi olduğunu söyledi.
GENÇLERİ GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET ETTİ
ERDOĞAN
konuşmasında gençlere, "Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir"
diye seslendi ve gelecek
yıl en az bir milyon genci gönüllülük
faaliyetlerinde görmeyi hedeflediklerini
belirtti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Buradan Türkiye'nin bütün gençlerini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmaya davet ediyorum.
Sadece
kariyerine odaklı değil, sorumluluk
sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla
omuz omuza vermeyi bilen bir
nesle ihtiyacımız var" dedi.
1 MİLYON KİŞİYE YÜZME ÖĞRETECEĞİZ
CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, bir başka önemli karar daha alarak yüzme havuzlarını günün 24 saati açık hale getirdiklerini aktararak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın"
projesi kapsamında yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceklerini, bunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en önemli adımı ve kararı olduğunu ifade etti.
TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAYA DEVAM
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spora verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Milletimiz için, insanımız için üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.