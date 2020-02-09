Müjde üstüne müjde

SPORDA eski para ile 9.5 katrilyon Liralık yatırım ile eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimini gerçekleştirdikOKUL MU spor mu ikilemi artık son buldu. Milli sporcularımız 28 vakıf üniversitesinde bursla eğitim görecekCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernize edilen Burhan Felek Tesisleri'nin açılışında çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yapılan yatırımlarlaBurhan Felek Atletizm Stadı'nın ve çalışma salonlarının yeni haliyle uluslararası müsabakalar için gereken her türlü yeni imkana da kavuştuğunu anlattı. Erdoğan, "Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum,Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik.Tesislerimiz için eski rakamladedi."Yeni bir kampanya ile Türkiye geneline 10 bin pota yerleştiriyoruz" diyen Erdoğan, Shane Larkin'in TC vatandaşlığına geçmesiyle de 12 Dev Adam'ın güçlendiğini söylediTürkiye'nin Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz.Bu vesileyle basketbolseverlere bir de müjde vermek istiyorum.Vatandaşlığımıza aldık, imzasını üç gün önce attım. Artık 12 Dev Adamımız inşallah sahaya çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır, Shane Larkin'in katılımıyla.şeklinde konuştu.Erdoğan, tesiste Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunduğunu açıklarken, tesisin 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pistine, bin 800 metrekare kapalı alanlı atletizm salonuna ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahip olduğunu da söyledi.okyo Olimpiyatları için beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren Erdoğan,diye konuştu.Erdoğan, Türkiye'de 9,5 milyon lisanslı sporcu, 4,6 milyon faal sporcu, 272 bine yakın antrenör bulunduğunu belirterek,Bu yıl uluslararası müsabakalarda kazanılan madalya sayısındaki büyük artışın yüzleri ağarttığını aktaran Erdoğan, bu başarıların tesadüfi olmadığını, çok büyük bir emeğin neticesi ve daha güzel günlerin habercisi olduğunu söyledi.konuşmasında gençlere,diye seslendi ve gelecekyıl en az bir milyon genci gönüllülükfaaliyetlerinde görmeyi hedeflediklerinibelirtti. CumhurbaşkanıErdoğan,Sadecekariyerine odaklı değil, sorumluluksahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıylaomuz omuza vermeyi bilen birnesle ihtiyacımız var" dedi.Erdoğan, bir başka önemli karar daha alarak yüzme havuzlarını günün 24 saati açık hale getirdiklerini aktararak,projesi kapsamında yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceklerini, bunun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en önemli adımı ve kararı olduğunu ifade etti.GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spora verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Milletimiz için, insanımız için üretmeye taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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