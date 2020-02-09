Türk Boksör Fırat Arslan Kevin Lerena'ya yenildi! Fırat Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Türk boksör, Güney Afrikalı rakibi ile kıyasıya bir mücadele verdi. Yarı ağır sıklet şampiyonu Kevin Lerena, Almanya'da Fırat Arslan'ın karşısına çıktı. Türk boksör Fırat Arslan'ın, unvan maçında Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet şampiyonu Güney Afrikalı Kevin Lerena ile karşı karşıya geldiği mücadele nefes kesti. Almanya'nın Göppingen kentindeki EWS Arena'da yapılan karşılaşmada 27 yaşındaki Lerena, Arslan'ı 6'ıncı rauntta teknik nakavtla yenerek unvanını korudu.

2014 yılından bu yana maç kaybetmeyen Arslan, 49 yaş 133 günle ABD'li Bernard Hopkins'in rekorunu kırmak ve tarihin en yaşlı dünya şampiyonu unvanını elde etmek için ringe çıkmıştı.

Hopkins, 48 yaş 53 günle "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elinde bulunduruyor.

Fırat Arslan Kimdir? Nereli?

1970 yılında Almanya Friedberg'de dünyaya gelen Türk asıllı boksör Fırat Arslan WBA Dünya Şampiyonu ünvanına sahiptir. Fırat Arslan baba tarafından aslen Zonguldak'lıdır. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ortaköy Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Babası 2001 yılında vefat etmiştir. Babasının eski bir pehlivan olduğunu ve Zonguldak'ta iki erkek kardeşinin daha olduğunu belirtmiştir.

Profesyonel boks yaşantısında bugüne kadar toplam 34 maç'ta toplam 29 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştır. Galip geldiği karşılaşmaların 19'nu nakavt ile tamamlamıştır.