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için dev proje

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
Çanakkale için dev proje
Burhan Felek Spor Kompleksi'ni yenileyerek Türk sporuna tekrar kazandıran Gençlik ve Spor Bakanlığı şimdi de Çanakkale için kolları sıvadı. Bakanlık ile ilçe belediye başkanları Çanakkale'ye yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik tesis için protokol imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale'ye toplam maliyeti yaklaşık 32 milyon TL olan; 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 2 spor salonu, 1 nizami sentetik yüzeyli çim saha, 3 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 kapalı halı saha, 2 tesisin tamamlanması, 4 tesisin bakım onarımı gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdiğimizi müjdeliyoruz" diye konuştu.
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Çanakkale için dev proje
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