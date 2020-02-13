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Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu

’nda yer alacak olan A 'nın B Grubu'nda , , Arjantin, ve ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Filenin Sultanları ilk karşılaşmasını Pazar günü TSİ 10.25'te Çin ile oynayacak.

İHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 13.2.2020 13:25 ABONE OL
Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Millilerin TSİ maç programı şöyle:

26 Temmuz Pazar
10.25 Çin - Türkiye

28 Temmuz Salı
10.25 İtalya - Türkiye

30 Temmuz Perşembe
15.45 ABD - Türkiye

01 Ağustos Cumartesi
08.20 Arjantin - Türkiye

03 Ağustos Pazartesi
08.20 Rusya - Türkiye

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Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu
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