Filenin Sultanları'nın olimpiyatlardaki maç programı belli oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Millilerin TSİ maç programı şöyle:



26 Temmuz Pazar

10.25 Çin - Türkiye



28 Temmuz Salı

10.25 İtalya - Türkiye



30 Temmuz Perşembe

15.45 ABD - Türkiye



01 Ağustos Cumartesi

08.20 Arjantin - Türkiye



03 Ağustos Pazartesi

08.20 Rusya - Türkiye