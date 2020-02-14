AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde mindere çıkan Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Roma'daki şampiyonaya unvanını korumak için gelen Adar, Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti. 55 kiloda Bediha Gün ise üçüncülük müsabakasında Moldovalı Mariana Dragutan'ı 11-4 yenerek bronz madalya aldı.NBA'DE Milwaukee Bucks, Indiana Pacers deplasmanında 118-111 kaybederken,Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan TJ Warren galibiyette başrol oynadı. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti.VODAFONE İstanbul Yarı Maratonu'nda bu yıl 21 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıraYaklaşık 500 sporcunun katılması beklenen patenli koşu, 21 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde düzenlenecek. Patenli koşu, geçen yılTOKYO Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Tokyo'da son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:Çin–Türkiye,İtalya–Türkiye,ABD–Türkiye,Arjantin–Türkiye,Rusya– Türkiye. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.

BUGÜN NELER OLDU