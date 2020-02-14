Yasemin Avrupa ikincisi
AVRUPA Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde mindere çıkan Yasemin Adar, Rus Ekaterina Bukina'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı. Roma'daki şampiyonaya unvanını korumak için gelen Adar, Ekaterina Bukina ile karşılaştığı kadınlar 76 kilo finalini, 4-3 kaybetti. 55 kiloda Bediha Gün ise üçüncülük müsabakasında Moldovalı Mariana Dragutan'ı 11-4 yenerek bronz madalya aldı.
Ersanlı Bucks mağlup oldu
NBA'DE Milwaukee Bucks, Indiana Pacers deplasmanında 118-111 kaybederken, milli basketbolcumuz Ersan İlyasova mücadeleyi 12 sayı ile tamamladı.
Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan TJ Warren galibiyette başrol oynadı. Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti. Milli basketbolcu takımına 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.
İstanbul Maratonu'na yeni soluk
VODAFONE İstanbul Yarı Maratonu'nda bu yıl 21 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra "patenli koşu" da yapılacak.
Yaklaşık 500 sporcunun katılması beklenen patenli koşu, 21 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde düzenlenecek. Patenli koşu, geçen yıl 41. İstanbul Maratonu'nda test niteliğinde gerçekleşmişti.
Sultanlar'ın ilk rakibi Çin
TOKYO Olimpiyatları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın, B Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Tokyo'da son olimpiyat şampiyon Çin'in yanı sıra ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde: 26 Temmuz
Çin–Türkiye, 28 Temmuz
İtalya–Türkiye, 30 Temmuz
ABD–Türkiye, 1 Ağustos
Arjantin–Türkiye, 3 Ağustos
Rusya– Türkiye. Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmaların ardından sıralamada ilk 4'te yer alan ülkeler, adlarını çeyrek finale yazdıracaklar.