Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Fenerbahçe Opet'in rakibi Finlandiya temsilcisi LP Salo

Opet'in rakibi temsilcisi Salo

Sarı-lacivertli ekip, Kadınlar A Grubu son hafta maçında yarın 'da Salo ile karşılaşacak.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 17.2.2020 12:35 ABONE OL
Fenerbahçe Opet'in rakibi Finlandiya temsilcisi LP Salo

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Finlandiya ekibi LP Salo'yu konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta yaptığı 5 maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, lider Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

LP Salo ise oynadığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı ve grubun son sırasında kaldı.

İki takım arasında Finlandiya'da oynanan ilk maçtan Fenerbahçe Opet 3-0 galip ayrılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Opet'in rakibi Finlandiya temsilcisi LP Salo
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN