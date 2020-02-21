Final yolu açık

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Üç Türk, üç tane de İtalyan temsilcisinin olduğu kuralar sonucu, Italy Savino Del Bene Scandicci ile,, kupanın son şampiyonu Italy Igor Gorgonzola Novara ile,ise Rus temsilcisi Dinamo Moskova ile eşleşti.ileturu geçmeleri halinde yarı finalde eşleşecektur atlarsa yarı finaldegalibi ile eşleşecek. Çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24 Mart, rövanşının 9 Nisan'da gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'daA Grubunu namağlup lider olarak bitiren Eczacıbaşı kupanın da favorilerinden biriSarı-siyahlılar, B Grubu'nu lider olarak tamamlarken, 6 maçta 1 yenilgi aldı.F.Bahçe, Eczacıbaşı'nın ardından A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale kaldı.