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Final yolu açık

’nin rakibi Scandicci, Fenerbahçe Opet’in rakibi Gorgonzola oldu; Vakıfbank ile eşleşti. F.Bahçe ve VakıfBank turu geçerse yarı finalde karşılaşacaklar

Giriş Tarihi: 21.2.2020 ABONE OL
Final yolu açık
Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Üç Türk, üç tane de İtalyan temsilcisinin olduğu kuralar sonucu Eczacıbaşı VitrA, Italy Savino Del Bene Scandicci ile, Fenerbahçe Opet, kupanın son şampiyonu Italy Igor Gorgonzola Novara ile, VakıfBank ise Rus temsilcisi Dinamo Moskova ile eşleşti.

FİNAL MAÇI BERLİN'DE
Fenerbahçe Opet ile VakıfBank turu geçmeleri halinde yarı finalde eşleşecek Eczacıbaşı tur atlarsa yarı finalde Stuttgart-Imoco Volley galibi ile eşleşecek. Çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart'ta oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24 Mart, rövanşının 9 Nisan'da gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'da Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Max-Schmeling- Halle'de oynanacak.

Eczacıbaşı
A Grubunu namağlup lider olarak bitiren Eczacıbaşı kupanın da favorilerinden biri

VakıfBank
Sarı-siyahlılar, B Grubu'nu lider olarak tamamlarken, 6 maçta 1 yenilgi aldı.

Fenerbahçe
F.Bahçe, Eczacıbaşı'nın ardından A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale kaldı.
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