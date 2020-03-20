Ligler ertelendi

Türk spor camiasının sonucunu merakla beklediği toplantı dünGençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu,l'in de yer aldığı toplantı 13.30'da başladı. Saatler 17.00'yi gösterdiğindeDünyayı saran Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor.İnşallah bu salgının üzerinden el birliği ile geleceğiz.UEFA'nın toplantısında Avrupa Şampiyonası bir yıl ertelendi. İstanbul'da büyük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finalinin de ileri bir tarihte yapılması kararı alındı.Geçen hafta müsabakaların seyircisiz oynanma kararı alındı.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün (önceki gün) değerli bir toplantı yapıldı. Biz deSüreç yönetimi kısmında kimsenin kuşkusu olmasın. En güzel şekilde yönetiyoruz.Türkfutboluna ve Türk sporuna yön verecek önemli kararlar almış durumdayız. Yapacağımız çalışmalar sonunda bir tarih belli olacaktır. Bundan sonraki yol haritamızı tespit edeceğiz. Hedefimiz liglerin en kısa sürede başlaması ve taraftarla birlikte statta olmak. Hedefimiz nisan ayında liglerimizi başlatmak. Aynı zamanda liglerimizi seyircili bir şekilde tamamlamak istiyoruz.Devlet olarak bu zamana kadar atılmış adımlar bizleri çok mutlu etti. Sporcuların çekincelerini, kaygılarımızı her zaman bakanımıza bildiriyorduk. Bundan sonra alacağımız tedbirleri görüştük. Hijyen konusunda federasyonlar olarak gerekenleri yapacağız. Sporculardan, antrenörlerden, hakemlerden isteklerimiz farklı olacak. Kendilerine iyi bakmalarını isteyeceğiz.Türk sporu için hayırlı olsun. Federasyonların görüşlerine bakanımız büyük önem verdi ve ortak bir karar alındı. Bu alınan karar, burada bırakılmamalı. Voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli. Bir çok organizasyon ertelendi. Planlı ve programlı ilerlememiz gerekiyor. Bunu kulüplerimizle birlikte yapacağız.