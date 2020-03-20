Ligler ertelendi

TOPLANTI 3.5 SAAT SÜRDÜ
Türk spor camiasının sonucunu merakla beklediği toplantı dün Ankara'da yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepi
l'in de yer aldığı toplantı 13.30'da başladı. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde Bakan Kasapoğlu, liglerin ertelenmesini şu sözlerle açıkladı:
HIZLI VE ETKİN ÖNLEMLER
Dünyayı saran Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz.
İnşallah bu salgının üzerinden el birliği ile geleceğiz. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ya durduruldu ya ertelendi ya da iptal edildi.
UEFA'nın toplantısında Avrupa Şampiyonası bir yıl ertelendi. İstanbul'da büyük bir gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi finalinin de ileri bir tarihte yapılması kararı alındı.
ORTAK AKILLA HAREKET
Geçen hafta müsabakaların seyircisiz oynanma kararı alındı. Türkiye liglerin seyircisiz oynanma kararını en erken alan ülke oldu.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün (önceki gün) değerli bir toplantı yapıldı. Biz de TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği ile yaptığımız toplantıda liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik.
Süreç yönetimi kısmında kimsenin kuşkusu olmasın. En güzel şekilde yönetiyoruz. Ortak akılla hareket edeceğiz. Takvimleri süreçleri yine birlikte değerlendireceğiz.
NİSAN'DA BAŞLARIZ
NİHAT ÖZDEMİR (TFF BAŞKANI)
Türk
futboluna ve Türk sporuna yön verecek önemli kararlar almış durumdayız. Yapacağımız çalışmalar sonunda bir tarih belli olacaktır. Bundan sonraki yol haritamızı tespit edeceğiz. Hedefimiz liglerin en kısa sürede başlaması ve taraftarla birlikte statta olmak. Hedefimiz nisan ayında liglerimizi başlatmak. Aynı zamanda liglerimizi seyircili bir şekilde tamamlamak istiyoruz.
HİDAYET TÜRKOĞLU (TBF BAŞKANI)
Devlet olarak bu zamana kadar atılmış adımlar bizleri çok mutlu etti. Sporcuların çekincelerini, kaygılarımızı her zaman bakanımıza bildiriyorduk. Bundan sonra alacağımız tedbirleri görüştük. Hijyen konusunda federasyonlar olarak gerekenleri yapacağız. Sporculardan, antrenörlerden, hakemlerden isteklerimiz farklı olacak. Kendilerine iyi bakmalarını isteyeceğiz.
AKİF ÜSTÜNDAĞ (TVF BAŞKANI)
Türk sporu için hayırlı olsun. Federasyonların görüşlerine bakanımız büyük önem verdi ve ortak bir karar alındı. Bu alınan karar, burada bırakılmamalı. Voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli. Bir çok organizasyon ertelendi. Planlı ve programlı ilerlememiz gerekiyor. Bunu kulüplerimizle birlikte yapacağız.