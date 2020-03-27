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, 'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

() Başkanı Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

DHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 27.3.2020 17:58 ABONE OL
Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.

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Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerini iletti
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