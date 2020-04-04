Bernie Ecclestone 89 yaşında baba oluyor!

Ekim ayında 90 yaşına girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Formula 1'in eski patronu ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak. Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

89 yaşında baba olmaya hazırlanan Ecclestone'un, ilk eşi Ivy Bamford'dan 1, 2. eşi Slavica Radic'ten ise 2 kızı bulunuyor. Dünyaca ünlü iş adamının en büyük çocuğu 65 yaşında.

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hala çok vakit var" dedi. Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.