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'de sezon tehlikeye girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 'de 2020 sezonunun ilk 9 yarışı gerçekleştirilememişti. Formula 1 yönetimi bu durumun telafisi amacıyla hafta sonları aynı pistte 2 yarış teklifini masaya getirdi ancak bu teklife hiçbir takım sıcak bakmadı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 20:20 ABONE OL
Formula 1'de sezon tehlikeye girdi

Corona virüsü (Covid-19) salgını tüm spor organizasyonları gibi Formula 1'i de etkilemiş ve sezonun ilk 9 yarışı gerçekleştirilememişti. Formula 1 yönetimi bu durumu telafi etmek amacıyla hafta sonları aynı pistte 2 yarış birden yapma fikrini ortaya atmıştı.

Fakat bu önerinin takımlar tarafından kabul görmediği iddia edildi. İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Formula 1'de mücadele eden 10 takımdan hiçbiri bu fikre sıcak bakmadı. Takımlara göre bu seçenek maddi anlamda da pek faydalı olmayacak.

Böylece 22 yarışlık takvimin gerçekleşmesi imkansız hale gelen Formula 1'de yönetimin nasıl bir yol tercih edeceği merak konusu oldu.

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Formula 1'de sezon tehlikeye girdi
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