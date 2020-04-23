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SON DAKİKA... açıkladı! Turnuvalar...

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle askıya alınan voleybol organizasyonlarının durumu belli oldu. (CEV), Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve sezonlarının iptal edildiğini açıkladı. CEV'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa Kupaları’nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 17:34 ABONE OL

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SON DAKİKA... Avrupa Voleybol Konfederasyonu açıkladı! Turnuvalar...
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