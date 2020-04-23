SON DAKİKA... Avrupa Voleybol Konfederasyonu açıkladı! Turnuvalar...

Son dakika... Corona virüsü nedeniyle askıya alınan voleybol organizasyonlarının durumu belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi, Volleyball Cup ve Challenge Cup sezonlarının iptal edildiğini açıkladı. CEV'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2020 yılında Avrupa Kupaları’nın kalan tüm maçları ve 16 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenmesi planlanan Süper Finaller iptal edilirken, kupalarda şampiyon belirlenmeyecek.
Giriş Tarihi: 23.4.2020 17:31Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 17:34ABONE OL