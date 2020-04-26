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, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor:

Erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı , yeni tip coron avirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gelirleri düşen alt sıralardaki tenisçilere yardım edeceğine, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 26.4.2020 23:18 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 02:11 ABONE OL
Dominic Thiem, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor:

Ülkesinin Krone gazetesine konuşan 26 yaşındaki tenisçi, Novak Djokovic'in alt sıradaki tenisçiler için oluşturduğu destek fonuna para yatırmayacağını duyurdu.

Thiem, "Dürüst olmak gerekirse, düşük sıradaki tenisçiler dahil hiçbir oyuncunun hayatta kalma savaşı verdiğini düşünmüyorum. Hiçbiri açlıktan ölmeyecek." ifadelerini kullandı.

Alt sıradaki tenisçilere yardım etmek için sebep göremediğini aktaran Thiem, "Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insan veya organizasyonlara para vermeyi tercih ederim." şeklinde görüş belirtti.

Novak Djokovic, alt sıralarda yer alan tenisçilerin turnuvaların iptal olmasıyla gelirlerinin durduğuna dikkat çekmiş, Roger Federer ve Rafael Nadal ile yardım fonu oluşturduğunu duyurmuştu.

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Dominic Thiem, alt sıralardaki tenisçilere yardıma sıcak bakmıyor:
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