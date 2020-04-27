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'da boks maçları başladı

bir ilke daha imza attı, boks maçlarını başlattı! Taraftarlar sosyal mesafeye uyarak salona girip yerlerine otururken sporcular da maçın ardından karantinaya alınıyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Nikaragua'da boks maçları başladı

Tüm ülkeler spor karşılaşmalarını durdurup evlerine çekilirken Nikaragua ara vermeyen nadir devletlerden. Futbol Ligi'ni Belarus ile birlikte sürdüren Nikaragua, ülkenin en çok takip edilen branşlarından olan boksta da ringe çıktı! Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler sonrasında ilginç görüntüler oluştu.

RİNGE MASKE İLE ÇIKIYORLAR

Müsabakalardan önce tartıya çıkan sporcular maskelerini takarken, ringde de dezenfekte edildi. Seyirciler salonlara girişte sosyal mesafe kurallarına göre sıra olurken herkesin tek tek ateşi de ölçüldü, yüksek ateşi olanlar hastaneye yönlendirildi. Salonların içinde ise taraftarların oturacakları alanlar mesafeli olarak ayarlanırken hakemlerden saha içi görevlilerine kadar herkes mesafesini korumaya gayret etti.

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Nikaragua'da boks maçları başladı
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