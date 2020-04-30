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MotoGP'de 3 etaba corona engeli!

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını spor camiasını da vurmaya devam ediyor. Birçok lig, organizasyon, yarış ve turnuvanın iptal edildiği ya da askıya alındığı dönemde motor sporları da düzenlenemiyor. Daha önce birçok etabın ertelendiği MotoGP'de , ve Finlandiya etapları ise iptal edildi.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 30.4.2020 13:06 ABONE OL
MotoGP'de 3 etaba corona engeli!

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, motosiklet yarışlarının en önemli şampiyonasında, 19-21 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Almanya, 26-28 Haziran'da planlanan Hollanda ve 10-12 Temmuz'da planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edildiği duyuruldu.

Daha önce Katar'daki 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2), Fransa ve İtalya'daki yarışlar ise ertelenmişti.

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MotoGP'de 3 etaba corona engeli!
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