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At yarışlarının yeniden başlama tarihi belli oldu! 2020 TJK ?

Koronavirüsü salgını nedeni ile 2 aydan bu yana ara verilen at yarışlarının yeniden başlama tarihi belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, normalleşme adımları açıklanırken 'At yarışları ne zaman başlayacak?' sorusuna da yanıt verildi. Erdoğan, binlerce yarışseverin takip ettiği konu hakkında müjdeyi duyurdu ve at yarışlarının başlayacağı tarihi resmen açıkladı. Peki, 2020 TJK ? İşte, bilgiler...

Giriş Tarihi: 30.5.2020 12:05 ABONE OL
At yarışlarının yeniden başlama tarihi belli oldu! 2020 TJK at yarışları ne zaman başlıyor?

At yarışları ne zaman başlayacak? Bu sorunun yanıtı, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklama ile belli oldu. 20 Mart'ta ara verilen at yarışlarının ne zaman başlayacağı uzun zamandır merak konusuydu. Süper Lig ve TFF liglerinin de başlaması, yarışseverlerin merakını bir hayli arttırmıştı. Bu noktada, Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklama yapıldı ve at yarışlarının yeniden başlama tarihi duyuruldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından TJK'den de bir bilgi notu paylaşıldı. Peki, 2020 TJK at yarışları ne zaman başlıyor? İşte, yanıtı...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

TJK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.

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At yarışlarının yeniden başlama tarihi belli oldu! 2020 TJK at yarışları ne zaman başlıyor?
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