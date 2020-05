At yarışlarının yeniden başlama tarihi belli oldu! 2020 TJK at yarışları ne zaman başlıyor?

At yarışları ne zaman başlayacak? Bu sorunun yanıtı, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklama ile belli oldu. 20 Mart'ta ara verilen at yarışlarının ne zaman başlayacağı uzun zamandır merak konusuydu. Süper Lig ve TFF liglerinin de başlaması, yarışseverlerin merakını bir hayli arttırmıştı. Bu noktada, Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklama yapıldı ve at yarışlarının yeniden başlama tarihi duyuruldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından TJK'den de bir bilgi notu paylaşıldı. Peki, 2020 TJK at yarışları ne zaman başlıyor? İşte, yanıtı...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

TJK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.