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planı devrede!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ’de yeni sezon, daha önce eşi benzeri görülmemiş kurallar ile başlıyor

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 3.7.2020 ABONE OL
Biyosfer planı devrede!
Formula 1'de Koronavirüs nedeniyle ertelenen sezon, pazar günü Avusturya GP'si ile başlıyor… Spielberg kentindeki Red Bull Ring pistindeki yarış ise yeni kurallarla tarihe geçecek. Salgın nedeniyle alınan kuralların ilk kez uygulanacağı yarışta sosyal mesafe gözetilecek. Dijital TV platformu TV+ ekranlarından 16.00'dan itibaren yayınlanacak olan Avustralya GP'sinde Formula 1 yönetiminin belirlediği biyosfer planı uygulanacak. İşte o kurallar:

1-Dün yapılan basın toplantısı ilk kez sanal ortamda gerçekleştirildi.
2- Pist görevlileri sosyal mesafeye göre konumlandırılacak ve birbirlerinden uzak olacak.
3-Sporcular dışında takımlarda bulunan bütün görevliler mutlaka maske takacak.
4-15 ya da 16 hakem ayrı noktalarda olacak.
5-Pistteki güvenlik çalışanı sayısı azaltılacak.
6-Pist bölgesinde yer alan ve alacak herkes 2 günde bir Kovid- 19 testine girecek.
7-Padok alanında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı titizlikle uygulanacak.
8-Takımlar birbirleri ile iletişime geçmeyecek, kimse kendi bölgesinden ayrılamayacak. 9-Her takım en fazla 80 kişi ile sınırlı olacak.

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Biyosfer planı devrede!
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