Biyosfer planı devrede!

Formula 1'de Koronavirüs nedeniyle ertelenen sezon, pazar günü Avusturya GP'si ile başlıyor… Spielberg kentindeki Red Bull Ring pistindeki yarış ise yeni kurallarla tarihe geçecek. Salgın nedeniyle alınan kuralların ilk kez uygulanacağı yarışta sosyal mesafe gözetilecek.İşte o kurallar:yapılan basın toplantısı ilk kez sanal ortamda gerçekleştirildi.görevlileri sosyal mesafeye göre konumlandırılacak ve birbirlerinden uzak olacak.dışında takımlarda bulunan bütünya da 16 hakem ayrı noktalarda olacak.güvenlik çalışanı sayısı azaltılacak.bölgesinde yer alan ve alacak herkes 2 günde bir Kovid- 19 testine girecek.alanındatitizlikle uygulanacak.birbirleri ile iletişime geçmeyecek, kimse kendi bölgesinden ayrılamayacak.takımile sınırlı olacak.