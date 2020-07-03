Biyosfer planı devrede!

Formula 1'de Koronavirüs nedeniyle ertelenen sezon, pazar günü Avusturya GP'si ile başlıyor… Spielberg kentindeki Red Bull Ring pistindeki yarış ise yeni kurallarla tarihe geçecek. Salgın nedeniyle alınan kuralların ilk kez uygulanacağı yarışta sosyal mesafe gözetilecek. Dijital TV platformu TV+ ekranlarından 16.00'dan itibaren yayınlanacak olan Avustralya GP'sinde Formula 1 yönetiminin belirlediği biyosfer planı uygulanacak.
İşte o kurallar:
1-Dün
yapılan basın toplantısı ilk kez sanal ortamda gerçekleştirildi.
2- Pist
görevlileri sosyal mesafeye göre konumlandırılacak ve birbirlerinden uzak olacak.
3-Sporcular
dışında takımlarda bulunan bütün görevliler mutlaka maske takacak.
4-15
ya da 16 hakem ayrı noktalarda olacak.
5-Pistteki
güvenlik çalışanı sayısı azaltılacak.
6-Pist
bölgesinde yer alan ve alacak herkes 2 günde bir Kovid- 19 testine girecek.
7-Padok
alanında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı
titizlikle uygulanacak.
8-Takımlar
birbirleri ile iletişime geçmeyecek, kimse kendi bölgesinden ayrılamayacak. 9-Her
takım en fazla 80 kişi
ile sınırlı olacak.