Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de sezonun ilk yarışında zirve Bottas'ın

Formula 1'de sezonun ilk yarışında zirve Bottas'ın

1 sezonunun ilk yarışında zirvenin sahibi Mercedes-AMG takımı oldu. Açılış yarışı olan ’sini Mercedes-AMG Petronas’ın pilotu kazanırken, aldığı 5 saniye cezası nedeniyle dördüncü sırayı elde etti. Bu sonuçla Fin pilot, sürücüler klasmanında zirveye otururken, Mercedes-AMG Petronas markalar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 18:44 ABONE OL
Formula 1'de sezonun ilk yarışında zirve Bottas'ın

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışında Mercedes-AMG Petronas fırtınası esti. Sezonun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas, baştan sona kontrol ettiği yarışı ilk sırada tamamladı. Mücadeleye 5. cepten başlayan son şampiyon Lewis Hamilton ise damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmesine karşın aldığı 5 saniye cezası nedeniyle 4. oldu. Bu sonuçla Mercedes-AMG Petronas, 2020'nin ilk yarışı sonrasında markalar sıralamasında zirveye oturdu.

Sıralama turları sonrasında ilk cebi kazanan Bottas, ilk virajda korumayı başardığı liderliğini pit-stoplar sonrasında da sürdürdü. Kimsenin yanına yanaşmasına izin vermeyen Bottas, sezonun ilk galibiyetine rahat bir yarış sonunda ulaştı. Sıralama turlarında ikinci cebi elde etmesine karşın aldığı ceza nedeniyle mücadeleye 5. sıradan başlayan Hamilton ise, ilk turlarda rakiplerini birer birer geçmeye başladı. Hızla ikinci sıraya tırmanan Britanyalı pilot, mücadeleyi de ikinci sırada tamamladı. Ancak, bitime 10 tur kala karıştığı bir kaza nedeniyle 5 saniye cezası alan Hamilton, dördüncü sıraya geriledi.

Avusturya Grand Prix'si sonrasında Valtteri Bottas 25 puanla pilotlar sıralamasında ilk sırayı elde ederken Lewis Hamilton da 12 puanla dördüncü basamakta yer aldı. Mercedes-AMG Petronas ise 37 puanla markalar sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. Sezonun ikinci yarışı 12 Temmuz'da yine Avusturya'da koşulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 2020 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? İşte sigara fiyat listesi
A101 9 Temmuz 2020 kataloğu ile haftanın fırsatlarına göz atın! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
Son dakika: Sercan Yıldırım Survivor dokunulmazlık oyununda tarih yazdı! Sakatlığına rağmen oyuna devam etti, o ismi Survivor eleme adayı belirledi!
Bu gece 5 Temmuz 2020 Ay tutulması ne zaman başlıyor, saat kaçta gerçekleşecek? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi, burçlara etkisi nasıl olacak?
Yunanlılar Türkleri mumla arıyor: 1 Türk, 7 Avrupalıya bedel!
Bu Cuma BİM 10 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyat! BİM aktüel kataloğu yayınlandı!
SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’
Fenerbahçeli yıldıza şok sözler! "Büyük takım topçusu değil"
Son dakika haberi: Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? 5 Temmuz 2020 Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son durum!
Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Fenerbahçe Gustavo'yu unutsun"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de sezonun ilk yarışında zirve Bottas'ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA