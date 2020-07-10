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1 yıl daha 'a

Takımı, başantrenör 'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Güven, "Galatasaray ruhuyla mücadele eden bir kadın basketbol takımı izleyeceklerinin sözünü tekrar veriyorum." diye konuştu.

AA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 20:39 ABONE OL
Efe Güven 1 yıl daha Galatasaray'a

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Efe Güven'in sözleşmesi, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar ve İlber Aydemir ile Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in katıldığı törende uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Oytun Özer, Efe Güven ile devam ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Hocamızın 2 senedir yakaladığı önemli bir başarı var. Biz bu başarının daha üzerine koymak istiyoruz. Yeni sezonda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede tüm transferleri tamamladıklarını aktaran Özer, "İnşallah çok kısa bir sürede yeni transferlerimizin hepsini açıklayacağız. Şu an yeni sezon yapılanmasıyla ilgili kafamız oldukça rahat. Bu yapılanmayı tamamlarken oluşturduğumuz ve takip etmek istediğimiz felsefeyle uyumlu bir yapı kurduk. Altyapımızdan oyuncularımız, milli takım seviyesindeki oyuncularımız ve bunlara yardımcı olabilecek, sahada mücadele gücümüzü artıracak yabancılarla çok kuvvetli bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Her zamanki gibi her kupaya talibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY RUHUYLA..."

Başantrenör Efe Güven ise, "Resmi olarak bu benim 15. sezonum olacak kulübümde. 14 senedir nasıl ilk günkü gibi heyecanla çalıştıysam, bu sezon da aynı şekilde hissediyorum. İki senedir neler yaptıysak, taraftarlara mücadele anlamında verdiğimiz sözleri tuttuysak, yine aynı şekilde aynı sözleri verip sahada savaşan, Galatasaray ruhuyla mücadele eden bir kadın basketbol takımı izleyeceklerinin sözünü tekrar veriyorum." diye konuştu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Güven, şunları kaydetti: "Çok kısa zamanda yeni bir kadro kurduk. Bir hafta içinde bütün takımı, kulübümüzün verdiği imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde oluşturduk. Yaklaşık 10 gün önce yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Anlaşmamız uzun sürmedi, çok kısa zamanda hemen anlaştık. Sözleşmeyi konuşmadık bile. Sonrasında da nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi, nasıl bir planlama yapacağımızı konuştuk."

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Efe Güven 1 yıl daha Galatasaray'a
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