Haber hattı

İSPANYA La Liga'da Real Madrid, sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken, Başkent ekibinde disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayanbir kez daha olay oldu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, kulübede virüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirdi ve uyudu. İspanyol basını, bu görüntüleri sert bir şekilde eleştirirkenyorumları yapıldı.İNGILTERE Milli Takımı'nın tarihindeki tek büyük kupası olan 1966 Dünya Kupası zaferinin kadrosunda yer alan Bobby Charlton'ın ağabeyiÜzüntü veren gelişme, Charlton ailesi tarafındanşeklinde duyuruldu. 23 yıl görev aldığıfutbolculuk döneminde başka bir takımın formasını sırtına geçirmedi.FC Zürih'te birçok futbolcu ve teknik heyette Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerineHükümet ve kanton kurallarına göre, FC Zürih takımı 14 gün boyunca karantina altında olacak. Sion ve Basel ile yapılacak maçlar ise oynanamayacak. İsviçre Futbol Ligi yöneticileri, gelişme üzerine acil bir toplantı yaparak durumu değerlendirdi.WIMBLEDON yönetimi, 2020'de düzenlenmesi gereken ancak pandemi sebebiyle iptal edilen organizasyonunElemelere katılma hakkı kazanan 224 tenisçiden her birialacak. Ana tablodaki 256 tenisçiye iseverilecek. Çiftlerde yer alan ikililerden her biri ve tekerlekli sandalye raketleri 6 bin Sterlin'in sahibi olacak.