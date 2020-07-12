Haber hattı

Oyuna alınmayan BALE yedek kulübesinde uyudu
İSPANYA La Liga'da Real Madrid, sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken, Başkent ekibinde disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Galli futbolcu Gareth Bale,
bir kez daha olay oldu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, kulübede virüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirdi ve uyudu. İspanyol basını, bu görüntüleri sert bir şekilde eleştirirken "Bu onun Real Madrid oyuncusu olarak en kötü fotoğrafı"
yorumları yapıldı.
Jack Charlton 85 yaşında hayata gözlerini yumdu
İNGILTERE Milli Takımı'nın tarihindeki tek büyük kupası olan 1966 Dünya Kupası zaferinin kadrosunda yer alan Bobby Charlton'ın ağabeyi Jack Charlton, 85 yaşında lenf kanserinden hayatını kaybetti.
Üzüntü veren gelişme, Charlton ailesi tarafından "Jack, 10 Temmuz'da huzur içinde vefat etti"
şeklinde duyuruldu. 23 yıl görev aldığı Leeds United'da 773 maçta forma giyen Charlton,
futbolculuk döneminde başka bir takımın formasını sırtına geçirmedi.
Kovid-19 İsviçre Ligi'ni yeniden tehdit ediyor
FC Zürih'te birçok futbolcu ve teknik heyette Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine İsviçre Süper Ligi'nin iptal edilme ihtimali ortaya çıktı.
Hükümet ve kanton kurallarına göre, FC Zürih takımı 14 gün boyunca karantina altında olacak. Sion ve Basel ile yapılacak maçlar ise oynanamayacak. İsviçre Futbol Ligi yöneticileri, gelişme üzerine acil bir toplantı yaparak durumu değerlendirdi. Ligin iptal edilmesi dahil bütün seçenekler masaya yatırıldı.
WIMBLEDON'DAN 620 rakete 10 milyon Sterlin
WIMBLEDON yönetimi, 2020'de düzenlenmesi gereken ancak pandemi sebebiyle iptal edilen organizasyonun ödül parasını olan 10 milyon Sterlin'i turnuvaya katılacak 620 oyuncuya dağıtacağını açıkladı.
Elemelere katılma hakkı kazanan 224 tenisçiden her biri 12.5 bin Sterlin
alacak. Ana tablodaki 256 tenisçiye ise 25 bin Sterlin
verilecek. Çiftlerde yer alan ikililerden her biri ve tekerlekli sandalye raketleri 6 bin Sterlin'in sahibi olacak.