Haber hattı

ÜNAL Karaman ile yolların ayrılmasının ardından harekete geçen Çaykur Rizespor yönetimi, daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'la el sıkıştı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuzprensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir" ifadeleri kullanıldı.PANDEMİ nedeniyle futbola verilen uzun ara sonrası oyuncuların yorulmasını engellemek adına FIFA, bu sezonun sonuna kadar takımların 5 oyuncu değişikliğı yapmasına müsaade etmişti. Futbolun kurallarını koyan IFAB'ın yönetim kurulu, bu kuralın genişletilmesini gözden geçirdi. Alınan karara göre FIFA, değişiklik kuralının uzatılmasına ve takımlara verilenFIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor. Ntvspor'un haberine göre Çakır, Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve format değişikliğiyledüzenlenecek Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali'nde düdük çalacak.UEFA'dan davet alan 43 yaşındaki hakem, 2015'te Berlin'de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.Sassari, Tenerife, Peristeri, Vilnius, Strasbourg, Riga ve Hapoel Tel Aviv-Bakken ile Hainaut- Wloclawek elemelerinin galibi olacak.Zaragoza, Nymburk, Szombathely, Dijon, Novgorod, Lublin ve Iraklis- Keravnos ile Dnipro-Groningen elemelerinin galibi.Oostende, Jerusalem, Brindisi, Limoges CSP, Burgos ile Cluj- Napoca / Sporting-F.Olympic galipleri.AEK, Bamberg, Cholet, Bologna, Hapoel Holon, Bilbao ile Botevgrad-Minsk / London Lions- Klaipeda elemelerinin galibi olacak.KATAR'DA düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlama ve bitiş tarihi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre heyecan. Grup aşamasında günde dört karşılaşmanın yapılacağı