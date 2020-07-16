Haber hattı

Stjepan Tomas Rizespor'da
ÜNAL Karaman ile yolların ayrılmasının ardından harekete geçen Çaykur Rizespor yönetimi, daha önce Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Stjepan Tomas'la el sıkıştı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile 2020-2021 sezonu için
prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Tomas gelecek sezonun planlaması için Süper Lig'de kalan iki haftalık sürede takımımızın maçlarını takip edecektir" ifadeleri kullanıldı.
5 oyuncu değişikliği devam
PANDEMİ nedeniyle futbola verilen uzun ara sonrası oyuncuların yorulmasını engellemek adına FIFA, bu sezonun sonuna kadar takımların 5 oyuncu değişikliğı yapmasına müsaade etmişti. Futbolun kurallarını koyan IFAB'ın yönetim kurulu, bu kuralın genişletilmesini gözden geçirdi. Alınan karara göre FIFA, değişiklik kuralının uzatılmasına ve takımlara verilen 5 oyuncu değişikliği hakkının 2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
Cüneyt Çakır'a dev görev: 8'li Final'de sahne alacak
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor. Ntvspor'un haberine göre Çakır, Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve format değişikliğiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da
düzenlenecek Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali'nde düdük çalacak. 12-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak 8'li Final için
UEFA'dan davet alan 43 yaşındaki hakem, 2015'te Berlin'de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.
Potada rakipler belli oldu
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. A Grubu'ndaki G.Saray'ın rakipleri;
Sassari, Tenerife, Peristeri, Vilnius, Strasbourg, Riga ve Hapoel Tel Aviv-Bakken ile Hainaut- Wloclawek elemelerinin galibi olacak. B Grubu'ndaki Tofaş'ın rakipleri;
Zaragoza, Nymburk, Szombathely, Dijon, Novgorod, Lublin ve Iraklis- Keravnos ile Dnipro-Groningen elemelerinin galibi. C Grubu'ndaki Darüşşafaka ve Türk Telekom'un rakipleri;
Oostende, Jerusalem, Brindisi, Limoges CSP, Burgos ile Cluj- Napoca / Sporting-F.Olympic galipleri. D Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka'nın rakipleri;
AEK, Bamberg, Cholet, Bologna, Hapoel Holon, Bilbao ile Botevgrad-Minsk / London Lions- Klaipeda elemelerinin galibi olacak.
Dünya Kupası 21 Kasım'da
KATAR'DA düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın başlama ve bitiş tarihi belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre heyecan 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda ev sahibi Katar'ın maçıyla başlayacak
. Grup aşamasında günde dört karşılaşmanın yapılacağı turnuvanın finali 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek.