Haber hattı

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İSPANYA La Liga'da bitime bir hafta kala Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti. 37. haftadaReal'in gollerini Benzema attı., Real Madrid teknik direktörü olarak ikinci kez lig şampiyonluğu yaşarken İspanyol devinin başında ise 11. kupasını kazandı. Real Madrid, bundan önceki son şampiyonluğunu 2016/17'de yine Zidane ile yaşamıştı. Barcelona ise Osasuna'ya 2-1 yenilip 79 puanda kaldı.VAN'DA düşen keşif uçağında şehit olan komiser Semih Güzelay tekvando camiasını da üzüntüye boğdu.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz" ifadelerini kullandı.ZİRAAT Türkiye Kupası finalisti Aytemiz Alanyaspor, İsviçre'nin Sion takımında forma giyen orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Hem Alanyaspor'umuz için hem de kendi kariyeri için inşallah başarılı olacaktır" diye konuştu.RUSYA Premier Lig ekiplerinden Sochi'de 9 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu şok gelişme üzerine takımın dün Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi. Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sochi'de oyuncu ve teknik ekibe yapılan testlerde 9 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve takımın karantinaya alındığı belirtildi. Sochi-Tambov karşılaşması acilen ertelenirken, ligdeki diğer üç mücadele oynandı. Sonraki testlerde çıkan sonuçlara göre takımın fikstürü belli olacak.PORTEKİZ Ligi'nde Sporting Lisbon'u 2-0 yenerek bitime iki hafta kala 29. şampiyonluğuna ulaşan Porto'da taraftarlar da şehrin merkez noktalarından Avenida dos Aliados'a akın etti.nedeniyle Devler Ligi'nin de adresi olarak belirlenen Portekiz'de virüsün yayılma ihtimali üzerine polis harekete geçti. Yüzlerce polis, sokakta taraftarların kutlama yapmasına, yan yana gelmesine engel olmak için sabaha kadar büyük çaba sarf etti. Buna rağmen taraftarlar konvoylarla şehir turu atarak kutlamayı yaptı.BASKETBOLDA transferler sürüyor. Yeniden yapılanan Fenerbahçe Beko sürpriz bir hamle ile eski oyuncusu Kenan Sipahi ile 1 yıllık anlaşma sağladı. 1.97'lik oyun kurucu kariyerini İspanya'nın Real Betis takımında sürdürüyordu. Galatasaray da Tofaş'tan ayrılan tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş'e imza attırdı.MANCHESTER City'nin iki yıllık Avrupa'dan men edilme cezasının CAS tarafından kaldırılmasına tepkiler sürüyor. La Liga Başkanı Javier Tebas, "Manchester City gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Bu City doğru davrandığı için değil, CAS hatalı olduğu için. Mümkünse gerekçeli kararı okumak istiyorum. Hepimiz City'nin neler yaptığını biliyoruz. CAS öldü.Çoğu zaman hakimlere bakarak ne karar vereceklerini biliyorsunuz" dedi.