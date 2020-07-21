Haber hattı

Bolivya'da federasyon başkanı Salinas, Kovid 19 kurbanı oldu
KOVİD 19 kurbanları arasına Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas da eklendi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Cesar Salinas ve Bolivya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden The Strongest'ın başkanlığını üstlenen eşi Ines'e bir hafta önce Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğu belirtildi. Nefes alma sorunu nedeniyle bir haftadır hastanede entübe olarak tedavi gören Cesar Salinas'ın
verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği, eşi Ines'in ise hastalığı yenerek
hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.
ABD şirketine satılan Toulouse'a tanıdık başkan: Damien Comolli
FENERBAHÇE'NİN eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Toulouse'a başkan oldu. ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners'ın yüzde 85'lik hissesini satın aldığı Toulouse'taki yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum"
dedi. Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.
LeBron James'in oyuncu kartı tam 1.8 milyon $'a alıcı buldu
NBA takımlarından LOS Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'in çaylak sezonundan kalma çok ender bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu. Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından rekor bedelle satın alındığı belirtildi. James'in Cleveland Cavaliers tarafından draft edildiği 2003-2004 sezonunda sadece 23 adet üretilen ve çok iyi duruma sahip kart, 35 yaşındaki oyuncunun imzasını da taşıyor.
Kicker okuyucuları seçti: En iyi hakem DENİZ AYTEKİN
ALMANYA 1. Futbol Ligi'nde hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019- 2020 sezonunun en iyi hakemi seçildi. Spor dergisi Kicker'in okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın hakemi" anketinde, yüzde 43,3 oranında oy alan Aytekin,
sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi. FIFA kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından da "Yılın hakemi" seçilmişti.
Cengiz Ünder, Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor
İTALYA Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir başka İtalyan kulübü Napoli'ye transfer olmak üzere. Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Napoli'nin, 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği
ifade edildi. Cengiz'i 2017-18 sezonunda 15 milyon Euro'ya Roma'ya satan Medipol Başakşehir,
resmiyete dökülmesi halinde bu transferden yüzde 20 pay (5 milyon Euro)
alacak.
Ballon d'Or, Korona salgını nedeniyle sahipsiz kalacak
FUTBOLDA dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 1956 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü bu sezon sahipsiz kalacak. France Football Dergisi, Koronavirüs nedeniyle ödülün bu sene verilmeyeceğini açıkladı. Ünlü dergi, tek ödül yerine 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin seçileceğini duyurdu. Geçen sezon bu ödülü alan Messi, 6 kez ile Ballon d'Or'u en çok kazanan futbolcu. Arjantinli yıldızı 5 kezle Cristiano Ronaldo takip ediyor.
Mesut, Fenerbahçe'yi reddetti
ALMAN basınında Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e transfer teklifi yaptığını fakat yıldız futbolcunun reddettiğini iddia etti. Ada ekibinin, yüksek maaşı nedeniyle 2021'de bitecek kontratından önce Mesut Özil ile yollarını ayırmayı hedeflediği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun menajeri son dönemde yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'de kalacağını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.