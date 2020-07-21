Haber hattı

KOVİD 19 kurbanları arasına Bolivya Futbol Federasyonu Başkanı Cesar Salinas da eklendi. Ülke basınında yer alan haberlerde, Cesar Salinas ve Bolivya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden The Strongest'ın başkanlığını üstlenen eşi Ines'e bir hafta önce Koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konduğu belirtildi.verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği,hastaneden taburcu olduğu ifade edildi.FENERBAHÇE'NİN eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Toulouse'a başkan oldu. ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners'ın yüzde 85'lik hissesini satın aldığı Toulouse'taki yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli,dedi. Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.NBA takımlarından LOS Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'in çaylak sezonundan kalma çok ender bulunan bir oyuncu kartı, açık artırmada 1,845 milyon dolara alıcı buldu. Goldin Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılan oyuncu kartının Leore Avidar isimli bir koleksiyoner tarafından rekor bedelle satın alındığı belirtildi.ALMANYA 1. Futbol Ligi'nde hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019- 2020 sezonunun en iyi hakemi seçildi. Spor dergisi Kicker'in okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın hakemi" anketinde,sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi. FIFA kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından da "Yılın hakemi" seçilmişti.İTALYA Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir başka İtalyan kulübü Napoli'ye transfer olmak üzere. Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki kanat oyuncusu içinifade edildi. Cengiz'i 2017-18 sezonundaresmiyete dökülmesi halinde bu transferdenalacak.FUTBOLDA dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 1956 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü bu sezon sahipsiz kalacak. France Football Dergisi, Koronavirüs nedeniyle ödülün bu sene verilmeyeceğini açıkladı. Ünlü dergi, tek ödül yerine 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin seçileceğini duyurdu. Geçen sezon bu ödülü alan Messi, 6 kez ile Ballon d'Or'u en çok kazanan futbolcu. Arjantinli yıldızı 5 kezle Cristiano Ronaldo takip ediyor.ALMAN basınında Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e transfer teklifi yaptığını fakat yıldız futbolcunun reddettiğini iddia etti. Ada ekibinin, yüksek maaşı nedeniyle 2021'de bitecek kontratından önce Mesut Özil ile yollarını ayırmayı hedeflediği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun menajeri son dönemde yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'de kalacağını ve çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.