Frank Lampard'dan Klopp'a: sen büyük amca değilsin!
PREMİER Lig'de Liverpool'un Chelsea'yi 5-3 yendiği maçta Frank Lampard ile Jürgen Klopp arasındaki tartışmanın detayları Ada'da manşetleri süsledi. Daily Mirror, iki menajerin birbirine bağırdığı bir kareyi ana sayfasına taşırken, Lampard'ın Klopp'a "Sadece lig şampiyonu oldun. Büyük amca gibi davranmayı bırak. S... git!"
dediğini duyurdu.
Fransa'da seyirci geri döndü İngiltere geri sayıma başladı
AVRUPA'NIN 5 büyük liginde yeni sezon için tarihler tam olarak netleşmezken, en az bunun kadar önemli bir konu da seyirci alınıp alınmayacağı... Fransızlar, dün PSGSt. Etienne arasındaki kupa finalinde tribünlere kademeli olarak seyirci alıp ilk adımı atarken bu kez de İngilizler'in planları ortaya çıktı. Premier Lig 12 Eylül'de başlayacak ve ekim ayından itibaren statlar 3'te 1 oranında taraftara açılacak.
2021 ocak ayında ise Koronavirüs sayılarına göre statların tamamı açılabilir
Fabinho tarihi şampiyonluğu kutlarken, hırsızlar evini soydu
LİVERPOOL'DA forma giyen Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu. Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili
çaldıkları kaydedildi. Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun
belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
F.Bahçe ve G.Saray'a kötü haber: Kaan Ayhan için Atalanta devrede
ALMANYA ekibi Fortuna Düsseldorf' ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'a bir talip daha var. İtalya'da rüya gibi bir sezon geçiren Atalanta, daha önce de istediği 25 yaşındaki stoper için yeniden devreye girdi. TUTTOmercatoWEB'in haberine göre İtalyan ekibi, yeni sezonda da görüntüsünü korumak adına savunma hattı için milli oyuncumuz Kaan'a yönelmiş durumda. Takımı ikinci lige düşmüş olsa da 10 milyon Euro'luk bir bonservis talebi
olduğu aktarılıyor.