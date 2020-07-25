PREMİER Lig'de Liverpool'un Chelsea'yi 5-3 yendiği maçta Frank Lampard ile Jürgen Klopp arasındaki tartışmanın detayları Ada'da manşetleri süsledi. Daily Mirror, iki menajerin birbirine bağırdığı bir kareyi ana sayfasına taşırken, Lampard'ın Klopp'adediğini duyurdu.AVRUPA'NIN 5 büyük liginde yeni sezon için tarihler tam olarak netleşmezken, en az bunun kadar önemli bir konu da seyirci alınıp alınmayacağı... Fransızlar, dün PSGSt. Etienne arasındaki kupa finalinde tribünlere kademeli olarak seyirci alıp ilk adımı atarken bu kez de İngilizler'in planları ortaya çıktı.2021 ocak ayında ise Koronavirüs sayılarına göre statların tamamı açılabilirLİVERPOOL'DA forma giyen Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu. Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızlarınçaldıkları kaydedildi. Otomobilin daha sonra Wigan bölgesindebelirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.ALMANYA ekibi Fortuna Düsseldorf' ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Kaan Ayhan'a bir talip daha var. İtalya'da rüya gibi bir sezon geçiren Atalanta, daha önce de istediği 25 yaşındaki stoper için yeniden devreye girdi. TUTTOmercatoWEB'in haberine göre İtalyan ekibi, yeni sezonda da görüntüsünü korumak adına savunma hattı için milli oyuncumuz Kaan'a yönelmiş durumda. Takımı ikinci lige düşmüş olsa daolduğu aktarılıyor.