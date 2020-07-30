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Hamilton Koronavirüs yorumu için ’ten özür diledi

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Hamilton Koronavirüs yorumu için Bill Gates’ten özür diledi
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton'ın yaptığı gaf, özür dilemesine neden oldu. Hamilton, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in virüs aşısı denemeleriyle ilgili konuştuğu bir videosunu "İlk yalanımı söylediğim zamanı hatırlıyorum" notuyla paylaşmıştı. Gelen yoğun tepkiler sonrası Hamilton, gönderisini kaldırırken, "Videodaki yorumu görmedim, bu tamamen benim hatam. Bill Gates'in yaptığı hayır çalışmalarına çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

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Hamilton Koronavirüs yorumu için Bill Gates’ten özür diledi
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