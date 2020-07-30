Hamilton Koronavirüs yorumu için Bill Gates’ten özür diledi
Giriş Tarihi: 30.7.2020ABONE OL
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton'ın yaptığı gaf, özür dilemesine neden oldu. Hamilton, geçtiğimiz günlerde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in virüs aşısı denemeleriyle ilgili konuştuğu bir videosunu "İlk yalanımı söylediğim zamanı hatırlıyorum" notuyla paylaşmıştı. Gelen yoğun tepkiler sonrası Hamilton, gönderisini kaldırırken, "Videodaki yorumu görmedim, bu tamamenbenim hatam. Bill Gates'in yaptığı hayır çalışmalarınaçok saygı duyuyorum" diye konuştu.