Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri MotoGP'de 3 yarışa daha corona virüsü engeli

MotoGP'de 3 yarışa daha corona virüsü engeli

2020 MotoGP 'nın Arjantin, Tayland ve ayakları corona virüsü salgını nedeniyle bu sezon koşulamayacak. Daha önce 9 yarış daha iptal olmuştu.

AA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 16:33 ABONE OL
MotoGP'de 3 yarışa daha corona virüsü engeli

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Arjantin, Tayland ve Malezya ayakları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya, Avustralya, İtalya, Japonya ve ABD'den sonra 3 yarış daha Covid-19 kurbanı oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce ertelenen Arjantin, Tayland ve Malezya etaplarının bu yıl düzenlenmeyeceği belirtildi.

Öte yandan 2020 takvimine, 22 Kasım'da Avrupa'da yapılması planlanan bir yarışın eklendiği ve sezonun bu mücadeleyle kapanacağı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet bilgileri ile Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur?
31 Temmuz 2020 Cuma Resimli, Kısa, Uzun Kurban Bayramı kutlama mesajları ile yakınlarınıza iyi bayramlar! Kurban Bayram mesajları ve sözleri!
Bayram namazı saat kaçta? 2020 Diyanet Bilgisi ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saatleri! İstanbul bayram namazı saati
Şarkıcı Alişan tüm aileye aynı arabadan aldı! İşte Alişan'ın 4 milyon ödediği araç!
Kurban keserken nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Kurban keserken okunacak dualar, ayetler ve dikkat edilmesi gerekenler
Bugün BİM ve A101 açık mı? Bayramda A101, Migros, FİLE, ŞOK ve BİM marketler açık olacak mı?
Çağla Şikel’in ayağıyla kapı açma ve bagaj kapama videosu olay oldu! Alişan’ın meydan okumasına videolu cevap
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek? | SON DAKİKA
Bugün marketler açık mı, kapalı mı? Bayramda marketler açık mı, BİM ve A101 saat kaça kadar açık?
Son Dakika Haberi! Uzmanlar şaşkına döndü! Her taşın altından çıkıyor, 1 metre sıçrayabiliyor…
ARKADAŞINA GÖNDER
MotoGP'de 3 yarışa daha corona virüsü engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA