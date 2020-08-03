19 ile portatif havuz müjdesi

Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkânı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, son olarak 19 ilde bu uygulamayı hayata geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,dedi. Havuzların inşa edileceği iller şöyle: