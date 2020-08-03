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19 ile portatif havuz müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi kapsamında gençlere ücretsiz, hijyenik şartlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri verilecek

Giriş Tarihi: 3.8.2020 ABONE OL
19 ile portatif havuz müjdesi
Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkânı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, son olarak 19 ilde bu uygulamayı hayata geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun tabana yayılması için erişilebilir olması gerekiyor" dedi. Havuzların inşa edileceği iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa.

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19 ile portatif havuz müjdesi
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