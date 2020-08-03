19 ile portatif havuz müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi kapsamında gençlere ücretsiz, hijyenik şartlarda ve uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersleri verilecek
Giriş Tarihi: 3.8.2020ABONE OL
Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkânı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, son olarak 19 ilde bu uygulamayı hayata geçirecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporuntabana yayılması için erişilebilirolması gerekiyor" dedi. Havuzların inşa edileceği iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya,Balıkesir, Batman, Bursa,Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir,Kocaeli, Kütahya, Manisa,Mardin, Mersin, Şanlıurfa.